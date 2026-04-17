L’ex-PDG du Port de Sept-Îles commente son départ

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Par Emy-Jane Déry 11:07 AM - 17 avril 2026
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Alexandra Chouinard, ex-PDG du Port de Sept-Îles.  Photo Emy-Jane Déry

L’ex-PDG du Port de Sept-Îles a réagi, moins de 24 h après l’annonce de son départ, seulement huit mois après son arrivée à la tête du deuxième plus gros port au Canada. 

« Il est maintenant temps d’ouvrir un nouveau chapitre, guidée par mes ambitions, portée par la lumière de mes convictions et fidèle à mes valeurs et à mon leadership afin de continuer à bâtir et à contribuer avec un impact durable », a-t-elle écrit sur son LinkedIn, vendredi. « Restez à l’affût », ajoute-t-elle. 

Dans sa publication, la femme de 37 ans parle de sa fierté d’avoir œuvré au sein de « ce fleuron » qu’est le Port de Sept-Îles.

« De nourrir ma soif d’apprendre et de bâtir avec clarté aux côtés de mes collègues, partenaires et amis de l’industrie — des êtres d’exception », mentionne-t-elle. 

Elle écrit notamment de bons mots pour ses « plus grandes et grands complices du Port de Sept-Îles ». 

« Merci pour votre confiance, votre intelligence et surtout pour nos échanges inspirants — vous portez tout ce qu’il faut pour assurer l’avenir structurant et durable du Port », peut-on lire. 

Capture d’écran LinkedIn. Photo Linkedin Alexandra Chouinard

La PDG du Port de Québec, Olga Farman, a notamment commenté la publication en parlant de Mme Chouinard comme étant « une leader et une femme tellement talentueuse et courageuse ».

« Ce fut un immense plaisir de pouvoir collaborer ensemble et tu peux compter sur mon appui et amitié pour la suite que je sais brillante. Fonce ! », écrit-elle. 

Rappelons qu’en août, Alexandra Chouinard avait pris la relève de Pierre D. Gagnon, qui a été le dirigeant du port pendant les 24 années précédentes.

De son côté, le président du conseil d’administration du Port de Sept-Îles, Bernard Lynch, a indiqué que l’organisation n’accorderait pas d’entrevue et s’en tiendrait au communiqué émis jeudi. 

La PDG du Port de Sept-Îles quitte ses fonctions

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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