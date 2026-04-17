Une Nord-Côtière derrière une nouvelle appli de rencontres

Originaire de Forestville et établie à Québec, Noëlla Fortin lancera le 18 avril l’application de rencontres Volt, un projet qu’elle affirme avoir imaginé, codé et développé seule au cours des derniers mois.

À l’origine de Volt, il y a une série de confidences entendues au travail, dans son quotidien en esthétique et en cosmétique. Depuis plus de 15 ans, Noëlla Fortin côtoie surtout une clientèle féminine. Et, de rendez-vous en rendez-vous, un même constat revenait souvent : la lassitude face aux applications de rencontres traditionnelles.

« Le sujet numéro un, c’est vraiment le dating », résume-t-elle.

La Nord-Côtière raconte qu’une discussion avec une jeune cliente nouvellement célibataire a particulièrement marqué sa réflexion. Malgré 4000 matchs accumulés sur les plateformes déjà existantes, celle-ci lui disait ne pas réussir à créer de véritable connexion. « Elle m’a dit qu’elle n’avait aucune connexion compatible », rapporte Mme Fortin.

Une idée lancée en pleine nuit

C’est à partir de là que l’idée a commencé à prendre forme. Il y a environ sept mois, en pleine nuit d’insomnie, elle décide de passer à l’action. « J’ai ouvert mon PC, j’ai tapé : apprendre à coder », raconte-t-elle.

Depuis, elle estime avoir consacré entre 350 et 400 heures à développer son application, en parallèle de ses deux emplois. Sans équipe technique ni financement externe, elle affirme avoir conçu seule l’ensemble du projet. « J’ai vraiment tout fait de A à Z toute seule », dit-elle.

Miser sur les connexions

Avec Volt, Noëlla Fortin souhaitait s’éloigner du modèle basé presque uniquement sur le balayage de profils. L’application demande davantage d’investissement au moment de l’inscription, notamment pour remplir un profil plus détaillé.

Selon sa créatrice, cette approche vise à miser moins sur l’apparence immédiate et davantage sur la compatibilité. « Les gens vont voir qui tu es avant de voir à quoi tu ressembles », explique-t-elle.

L’application comprend notamment une section privée appelée « à cœur ouvert », où les utilisateurs peuvent décrire plus librement ce qu’ils recherchent. Ces informations servent ensuite à alimenter l’algorithme développé par Mme Fortin, qui propose des profils jugés plus compatibles.

Volt se veut également un hybride entre réseau social et application de rencontres. Les utilisateurs peuvent publier du contenu, consulter des événements à proximité et interagir avec d’autres profils. De plus, une fonction appelée « Spark » permet d’envoyer un signal lorsqu’une compatibilité plus forte est détectée entre deux personnes.

Volt, une nouvelle application de rencontres développée par la Nord-Côtière Noëlla Fortin a été lancée le 18 avril. Photo : Noëlla Fortin

La sécurité en priorité

La sécurité des rencontres fait également partie des éléments mis de l’avant dans l’application. Une fonction baptisée « Ange gardien » permet à un utilisateur d’inscrire une personne de confiance avant une rencontre.

En cours de rendez-vous, l’application envoie une vérification. En cas d’inconfort, un signal peut être envoyé discrètement à cette personne. « Pour moi, c’était vraiment important, la sécurité des rencontres », soutient la créatrice.

Volt comprend aussi une intelligence artificielle nommée Nix, conçue comme un outil de soutien, de confidence et de modération pour les utilisateurs.

Une plateforme inclusive

Noëlla Fortin affirme également avoir voulu créer une application ouverte à une diversité de profils, d’identités de genre et de cadres relationnels. « Tout le monde est vraiment le bienvenu », dit-elle.

L’application sera offerte gratuitement, avec certaines options payantes liées notamment à la personnalisation du profil et à des fonctions supplémentaires. Un abonnement mensuel de 12,99 $ est prévu, de même qu’un tarif réduit pour les étudiants sur Android.

Partie de Forestville à 17 ans, Noëlla Fortin a d’abord vécu à Fermont avant de s’établir à Québec à 21 ans. Aujourd’hui âgée de 36 ans, elle s’apprête à lancer un projet numérique qu’elle espère voir se démarquer dans un univers qu’elle juge peu renouvelé.