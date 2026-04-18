Conseil municipal de Forestville en bref

Aire de virage en T au bout de la 4e Avenue

Un projet d’aménagement d’une aire de virage en T sera concrétisé au bout de la 4e Avenue à Forestville afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route. Actuellement en cul-de-sac, ce secteur oblige les véhicules lourds, comme les camions de collecte des ordures et les autobus scolaires, à effectuer des manœuvres de recul jugées risquées. Les travaux incluront également l’agrandissement du stationnement de l’hôtel de ville. Un contrat de plus de 220 000 $ a été octroyé à EDJ Construction pour la réalisation du projet, qui devrait se concrétiser au cours des prochaines semaines.

La Ville de Forestville a octroyé un contrat pour réaliser une aire de virage en T au bout de la 4e Avenue, qui est un cul-de-sac. Photo Johannie Gaudreault

Bail accordé aux Crabiers du Nord

La Ville de Forestville a autorisé la signature d’un bail avec l’entreprise Les Crabiers du Nord pour la location d’un espace près du quai municipal. L’entreprise souhaite y installer une unité de décantation de homard, contribuant ainsi à l’activité économique locale liée aux pêches. Le bail sera d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement. Ce projet, qui n’avait pas abouti l’an dernier, se concrétise finalement cette année.

Opposition au programme de rachat des armes à feu

Le conseil municipal de Forestville s’oppose au programme fédéral de rachat des armes à feu de type « armes d’assaut ». Les élus estiment que les compensations financières offertes sont insuffisantes et ne reflètent pas la valeur réelle des armes détenues légalement. Ils jugent également que ce programme détourne les ressources policières de priorités plus urgentes, comme la lutte contre le trafic illégal et le crime organisé. Par résolution, la Ville demande au gouvernement fédéral de mettre fin à ce programme et à la Sûreté du Québec de ne pas en appliquer les mesures sur son territoire.

Plan climat : appel à la participation citoyenne

La Ville de Forestville invite la population à participer à l’élaboration du futur plan climat de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Ce plan d’action, couvrant la période 2027-2032, vise à mieux adapter le territoire aux impacts des changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des consultations publiques et des ateliers seront organisés dans les prochaines semaines avec divers acteurs du milieu. Le conseil municipal insiste sur l’importance de cette démarche structurante et encourage citoyens et organismes à s’impliquer activement dans la réflexion collective.

Amélioration du chemin Paul-Baie

La Ville de Forestville souhaite poursuivre les travaux d’amélioration du chemin Paul-Baie en déposant une demande d’aide financière auprès du ministère des Transports. Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, qui pourrait couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles, pour un maximum estimé à 50 000 $. La municipalité s’engage à assumer sa part du financement en cas de dépassement. Cette initiative vise à améliorer la qualité de la chaussée et la sécurité des usagers sur cet axe routier important.

Forestville veut faire d’autres améliorations dans le rang Paul-Baie. Photo Johannie Gaudreault

Mois de la sensibilisation au cancer

Le conseil municipal de Forestville a souligné le Mois de la sensibilisation au cancer en avril, rappelant l’impact majeur de la maladie sur les familles et la communauté. La mairesse Micheline Anctil a insisté sur l’importance de soutenir les personnes atteintes ainsi que leurs proches, notamment par l’accès à des services d’accompagnement et d’aide. « Il n’y a pratiquement aucune famille qui n’a pas été touchée de près ou de loin », a-t-elle mentionné. Le conseil souhaite ainsi témoigner sa solidarité et encourager la mobilisation collective autour de cette réalité.