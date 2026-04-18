Dave Morissette veut faire rire sa Côte-Nord natale

La Côte-Nord n’est peut-être pas encore inscrite dans le calendrier de tournée de Dave Morisette, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne prenne le traversier pour revenir dans son patelin avec son one-man-show. « Je vous promets que je vais venir présenter mon spectacle à Baie-Comeau », lance-t-il.

L’animateur vedette originaire de Baie-Comeau montera sur scène dès 2027 pour se livrer comme jamais avec son nouveau projet : un one-man-show intitulé David.

« Je me raconte vraiment dans ce show-là. David, c’est le gars de Baie-Comeau. Dave, c’est le gars de la ligue nationale. Mais comment est-il parti de Baie-Comeau pour aller dans la ligue nationale ? Tout part de Baie-Comeau et ça, je le raconte », fait-il savoir en entrevue avec Le Manic.

« J’ai grandi sur la rue Le Gardeur, dans les blocs de la Reynolds, comme on l’appelait dans le temps, devant le pavillon du Lac et à côté du Lac-Aber. Je suis un gars de Saint-Georges et je reviens toujours dans mon spectacle à Baie-Comeau », ajoute-t-il, pensant à ses racines nord-côtières.

Alors qu’il dit avoir hâte de partir en tournée pour aller à la rencontre des gens, il a rapidement signifié à son équipe qu’au minimum, il s’arrêterait à Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles dès qu’il le pourra. « Je ne peux pas imaginer ne pas venir sur la Côte-Nord », déclare-t-il.

Divertir et réfléchir

Alors qu’il insiste pour dire qu’il n’est pas humoriste, et qu’il ne prétend pas l’être, il souhaite divertir les gens avec ce spectacle sur lequel il travaille depuis un an.

Il souhaite montrer que derrière le joueur de hockey, derrière l’animateur, il y a un raconteur. « Je veux que les gens soient divertis, je veux qu’ils aient du fun. Mon spectacle, c’est : venez rencontrer votre chum de la télé », déclare celui qui n’est pourtant pas à court de punchlines.

Entouré d’une équipe, il prépare un spectacle à son image : un mélange de rires, de confidences et de moments plus introspectifs.

« C’est mon one-man-show. Ce sera un spectacle à mon image, ce n’est pas le one-man-show de Stéphane Rousseau. Oui, je veux que les gens soient touchés, surpris, mais aussi qu’il y ait une réflexion à la fin du show », révèle-t-il.

Pourquoi pas ?

Pourquoi s’embarquer dans un projet qui le sort totalement de sa zone de confort ? Réponse courte : pourquoi pas ?

Chose certaine, ce n’est pas parce qu’il avait tellement de temps libre et qu’il se cherchait quelque chose à faire. « C’est le contraire et c’est pour ça que mon épouse est un peu fâchée », lance-t-il en riant. « Je niaise, mais en vérité, c’est que j’ai besoin de défis. »

« L’an passé, je me suis fait une liste de deux choses que je voulais faire. […] Le premier, c’était d’amener des gens avec moi pour faire Compostelle et la deuxième, c’était d’avoir mon propre one-man-show. Là, les deux se réalisent et c’est assez incroyable », souligne le Baie-Comois d’origine.

Pour lui, les étoiles étaient alignées et le moment était parfait pour se lancer dans cette expérience. « C’est un bon feeling. J’aime ça sortir de ma zone de confort. J’ai tellement hâte d’aller voir le monde », conclut-il.