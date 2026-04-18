Des ados à la découverte des métiers de la Haute-Côte-Nord

Une vingtaine d’adolescents de la Haute-Côte-Nord ont plongé au cœur du marché du travail régional lors d’un séjour exploratoire immersif, leur permettant de découvrir concrètement les métiers et les perspectives d’avenir qui s’offrent à eux près de chez eux.

Vingt élèves de secondaire 4 et du groupe FMS ont pris part, le 15 avril, à un séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes Haute-Côte-Nord, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord. L’initiative visait à offrir aux jeunes une immersion concrète dans divers milieux de travail du territoire.

Âgés de 14 à 17 ans et accompagnés de quatre intervenants, les participants provenaient de la polyvalente des Berges et de la polyvalente des Rivières. Au fil de la journée, ils ont parcouru un circuit de visites d’entreprises s’étendant de Forestville à Tadoussac/Sacré-Cœur, découvrant ainsi une diversité de secteurs d’activité.

Parmi les arrêts marquants figuraient le Groupe BNG Éco Modulaire à Longue-Rive, la communauté d’Essipit pour une présentation de métiers, ainsi que la station de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne et les installations de la Société des traversiers du Québec à Tadoussac. La journée s’est conclue par un souper et une visite à la Ferme 5 Étoiles.

Afin de garantir la sécurité des participants lors des visites en milieux industriels, l’entreprise Boisaco a fourni de l’équipement de protection individuelle.

L’activité s’inscrit dans la continuité d’une relance amorcée l’an dernier, après une pause. Un sondage réalisé auprès des participants et des partenaires avait alors permis d’ajuster le contenu de l’expérience pour mieux répondre aux attentes des jeunes.

« Ce séjour exploratoire permet aux jeunes de mieux connaître les secteurs porteurs de leur milieu et d’amorcer une réflexion concrète sur leur orientation scolaire et professionnelle, tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à la Haute-Côte-Nord », souligne Claudine Roussel, directrice générale du CJE HCN.

« Notre objectif est de couvrir l’ensemble du territoire. Cela sera possible en alternant, d’une année à l’autre, les entreprises visitées, en tenant compte de leur capacité d’accueil et de leur intérêt à recevoir des jeunes », poursuit-elle.

Offerte gratuitement, l’activité comprenait le transport, les repas et les collations. L’encadrement, assuré par deux conseillers en orientation et deux intervenantes jeunesse, a permis de proposer une expérience à la fois sécuritaire, inclusive et adaptée à la diversité des parcours scolaires.

Les organisateurs ont tenu à remercier l’ensemble des partenaires impliqués, notamment les entreprises et organisations visitées, les milieux scolaires, Boisaco pour le prêt d’équipement, ainsi que la communauté d’Essipit pour le transport et la prise en charge des frais associés.