Du nouveau matériel d’interprétation pour Explos-Nature

Une ancienne employée d’Explos-Nature a intégré l’organisme dans son projet de fin de session en fabriquant du matériel d’interprétation qui servira dès cet été.

Marie-Andrée Tessier a réalisé un stage avec l’équipe d’Explos-Nature dans le cadre de ses études en 2024.

En plus d’y avoir travaillé après son stage, elle a gardé une pensée toute spéciale pour l’organisme des Bergeronnes.

Celle qui étudie en Techniques du milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien a fabriqué des objets d’interprétation scientifique dans un cours qui a trait au matériel d’animation.

Il s’agit de représentations graphiques sur bois d’un squelette de baleine et d’une dissection d’un requin, assortie de questions et de réponses pour comprendre comment fonctionnent ses organes internes.

Un projet qui sert

La cheffe naturaliste pour Explos-Nature, Sarah Dubord-Fortin, raconte que le don de ces objets est une idée de Mme Tessier et qu’ils seront disponibles pour le mois de mai.

« Ils doivent créer quelque chose dans le cadre de leur cours et c’est Marie-Andrée qui a eu l’idée de nous consulter », précise-t-elle.

« C’est vraiment eux qui ont mené leurs projets selon les besoins qu’on a discuté avec eux et c’est une belle initiative qu’elle a eue », enchaîne la cheffe naturaliste.

Cette dernière fait savoir que l’équipe de naturalistes tente le plus possible de « rendre les activités interactives ».

Avec plus de 1 000 jeunes qui passent chez Explos-Nature par saison, Sarah Dubord-Fortin estime que le matériel sera bien apprécié.

Marie-Andrée Tessier a réalisé des objets d’interprétation qui serviront à Explos-Nature. Photo Facebook

« Montrer une image sur un PowerPoint c’est bien, mais d’avoir quelque chose dans les mains pour les jeunes, c’est vraiment plus plaisant », assure-t-elle.

« Dès qu’il y a du matériel, on enregistre l’information différemment même s’il est très simple », ajoute Mme Dubord-Fortin.

Une collaboration appréciée

Sarah Dubord-Fortin mentionne que ce n’est pas la première fois qu’Explos-Nature se retrouve sur le chemin des différentes cohortes en Techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien.

« Chaque année, l’équipe du Cégep fait toujours sa visite annuelle à Explos-Nature pour voir les opportunités en interprétation du milieu naturel », dévoile la cheffe naturaliste.

Elle assure aussi qu’il y a toujours quelqu’un de l’équipe qui provient du programme d’étude.

« Ce n’est pas tous leurs projets d’étude qui sont liés à des organismes et qui finissent par être utilisés, donc on est chanceux. Ça doit être plaisant pour eux de savoir que leur matériel sera réutilisé », termine Mme Dubord- Fortin.