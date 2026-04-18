Le nouveau succès Arpin Lépine sera sur la Côte-Nord

Arpin Lépine fera deux représentations dans la région en juin. L’artiste cumule près de 94 000 auditeurs sur les plateformes de diffusion musicale, après un an seulement depuis la sortie de son premier morceau.

L’auteur-compositeur-interprète de musique country, Arpin Lépine, qui a sorti son premier album en janvier 2026, est en tournée au Québec.

Il se produira pour la toute première fois sur la Côte-Nord, pour le plus grand bonheur de ses amateurs. « On avait reçu des messages de gens de Godbout qui aimeraient avoir un spectacle d’Arpin Lépine », affirme le chanteur qui sera sur scène à St-Marc-de -Latour le 12 juin et au resto-pub Ancien magasin général de Godbout, le lendemain.

D’après Arpin Lépine, cette tournée est aussi une occasion de visiter la province et faire connaître encore plus sa musique. « Ça nous permet aussi de partager notre musique plus largement. »

Il y a quelques années, le country a fait son retour sur la scène musicale. Depuis deux ans, le genre se modernise. Arpin Lépine, notamment, mise sur un mélange de country, de folk québécois, d’une touche de pop avec un rythme de paroles parfois proche du rap.

L’artiste cumule des milliers d’auditeurs tous les mois. « Je trouve que le country, c’est une belle culture et du beau monde. C’est un univers un peu à part et je trouve ça le fun que les gens s’y intéressent. »

Une célébrité récente

Il y a 8 mois, l’artiste travaillait encore dans la construction. Sa chanson St-Félix est rapidement devenue virale après sa sortie. « J’ai reçu mon premier message d’une radio qui voulait diffuser la chanson quand j’étais sur le chantier », se rappelle-t-il.

Arpin Lépine vit dorénavant de son passe-temps. « L’endroit où je relâchais la pression, c’est rendu mon métier. C’est vraiment agréable de vivre de son art et de sa passion. »

L’artiste confie travailler sur d’autres projets. « On est toujours en travail sur quelque chose », avoue-t-il avec un sourire dans la voix. « On a déjà trois ou quatre maquettes de faites, on planifie un projet pour la fin d’année, on commence à composer et à mettre ça en œuvre. »

« C’est stressant parfois, parce qu’on veut être à la hauteur de tout le monde, mais on l’a toujours fait par plaisir », atteste-t-il.

Un « p’tit gars de bois » fier de son village

Arpin Lépine a grandi à Saint-Félix-de-Valois, un petit village dans Lanaudière qu’il met en lumière dans sa musique. « C’est mon village d’enfance, j’y ai grandi, mes meilleurs amis viennent de là, alors j’essaie de mettre mon coin en valeur », exprime-t-il.

Une mise en lumière plutôt réussie puisque sa chanson St-Félix a fait plus d’un million d’écoutes sur Spotify et est restée au sommet du classement de la radio CKOI pendant plusieurs semaines.

Arpin Lépine n’est pas fermé à se produire un jour à Baie-Comeau. « C’est sûr que ça serait le fun ! On ne dit non à rien, mais ça prend une offre. Voyager, nous autres ça nous fait pas peur. »