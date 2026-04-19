(PHOTOS) Du talent à revendre à Forestville

Les élèves de l’École de musique de Forestville ont tout donné sur la scène du Pavillon des arts le 19 avril pour conclure leur année d’apprentissage musical.

L’année 2025-2026 est considérée comme une réussite pour l’organisme. « Ce sont 26 semaines de cours qui ont été données à huit adultes, 18 jeunes, dont 12 anciens élèves et 14 nouveaux, pour un total de 26 élèves de 4 à 75 ans. Comme quoi il n’y a pas d’âge pour apprendre », a mentionné l’animatrice du concert final, Sylvie Hovington.

L’école a accueilli un nouvel enseignant entre ses murs. Il s’agit d’Anthony Girard, professeur de piano et de chant. « Avec ses méthodes quelque peu différentes et ses multiples talents, il a su conquérir ses élèves. Nous sommes très fiers de l’avoir avec nous et j’espère que lui aussi », a souligné Mme Hovington.

À la guitare et au chant, André Lajoie était de retour dans l’équipe d’enseignants, avec le même dévouement qu’on lui connaît. « L’école continue de prospérer, et tout ça grâce au travail de nos professeurs, du conseil d’administration et de vous les parents qui croyez en nous et en vos enfants », a témoigné l’animatrice.

Le conseil d’administration de l’École de musique est composé de Marjolaine Boulianne, présidente, Sylvie Hovington, trésorière, Clarisse Gagné, secrétaire, Karol-Ann Tremblay, administratrice, et Andrée Thibault, administratrice. À l’automne, du renfort serait apprécié.

Place au spectacle

Le spectacle a débuté avec le duo inséparable formé de Romy Tremblay et Olivia Lavoie. Les deux jeunes filles ont interprété une chanson de style country très connue, soit C’est mon histoire de Renée Martel. Elles sont par la suite revenues sur scène en solo avec Faufile de Charlotte Cardin (Olivia) et Minable de Katrine Sansregret (Romy).

L’émotion était à son comble dans la salle lorsque Romy Tremblay a interprété Minable de Katrine Sansregret. Photo Johannie Gaudreault

Certains étudiants en étaient à leurs premiers pas sur la scène. C’était le cas de Rebecca Dufour, qui a chanté Ta chanson préférée de Francis Degrandpré. David Cherisol a joué Le menuet à la guitare, Maeve Plante a pris son courage à deux mains pour prêter sa voix à Numb de Linkin Park, Zachary Tremblay a montré son talent de guitariste en jouant El condor Pasa, et Alice Thériault a chanté Lacy d’Olivia Rodrigo en s’accompagnant à la guitare.

Alice Thériault s’est accompagnée à la guitare. Photo Johannie Gaudreault

Les habitués de l’école de musique ont montré la progression de leur talent musical. Anaïs Hamel Masseau a impressionné les spectateurs en interprétant Secret de Louane. Emil Tremblay a mérité une bonne main d’applaudissements pour sa reprise de Somewhere only we know de Keane.

Emil Tremblay a montré l’ampleur de sa voix. Photo Johannie Gaudreault

Rémi Lavoie a presque dépassé le maître grâce à ses prouesses à la guitare sur Nothing else matters de Metallica. La plus jeune et non la moindre, Mikaela T. Beaulieu a combattu sa gêne et a chanté L’oiseau et l’enfant de Kids United, sans oublier les paroles.

La plus jeune artiste qui est montée sur scène : Mikaela T. Beaulieu. Photo Johannie Gaudreault

Maryse Lepage a fait ce que peu d’élèves adultes osent faire. Elle est montée sur la scène pour interpréter Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque. La soixantenaire était la seule adulte à participer au spectacle et elle l’a fait avec brio.

Maryse Lepage est la seule élève adulte à avoir participé au spectacle. Photo Johannie Gaudreault

Le concert s’est conclu avec les talentueux professeurs qui ont su faire danser et chanter la foule. André Lajoie a d’abord chanté Ma maison c’est toi de Salebarbes, accompagné d’Anthony Girard au piano et aux chœurs. L’accompagnateur a par la suite pris le micro pour faire découvrir sa propre composition Les blues de la journée, qui sera bientôt disponible sur les plateformes numériques.

André Lajoie et Anthony Girard, les deux professeurs de l’École de musique de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

Finalement, tout le monde est revenu performer une dernière fois pour la pièce Tout va changer de Michel Fugain. Une belle façon de mettre fin à cette année de cours et de préparer la suivante.

Anaïs Hamel Masseau. Photo Johannie Gaudreault

Le duo composé de Olivia Lavoie et Romy Tremblay. Photo Johannie Gaudreault

David Cherisol. Photo Johannie Gaudreault

Rebecca Dufour. Photo Johannie Gaudreault

Rémi Lavoie. Photo Johannie Gaudreault

Maeva Plante. Photo Johannie Gaudreault