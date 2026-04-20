Collision à Baie-Comeau : deux conducteurs transportés à l’hôpital

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:45 PM - 20 avril 2026
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Deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital pour des blessures mineures après une collision survenue vers 19 h à l'intersection des boulevards Blanche et Laflèche, dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Une collision entre deux véhicules est survenue vers 19 h à l’intersection des boulevards Blanche et Laflèche, dans le secteur Mingan à Baie-Comeau, envoyant deux conducteurs à l’hôpital pour des blessures mineure

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’accident implique deux voitures et s’est produit en début de soirée à cette intersection du secteur Mingan.

« Les deux conducteurs ont été transportés au centre hospitalier pour des blessures mineures. Il n’y a rien de grave », a indiqué la sergente aux communications de la SQ, Valérie Beauchamp.

Les policiers confirment qu’aucune personne n’était coincée dans les véhicules au moment de l’intervention et qu’aucune opération de désincarcération n’a été nécessaire.

Une témoin de la scène affirme toutefois avoir aperçu plusieurs véhicules d’urgence sur place, dont trois ambulances, ainsi que plusieurs voitures arrêtées à proximité de la collision.

Au moment d’écrire ces lignes, les circonstances exactes de l’accident n’avaient pas été précisées par la SQ.

Photo courtoisie

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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