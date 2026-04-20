(PHOTOS) Braver le froid pour les mollusques

Avatar photo
Par Morgane Busson 3:00 PM - 20 avril 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Michel Tessier est un habitué, il vient régulièrement sur la plage et est équipé jusqu'au bout des doigts. Photo Morgane Busson

Plus d’une soixantaine de personnes ont choisi de braver les vents côtiers pour pêcher des mollusques, ce samedi 18 avril à proximité du vieux quai de Pointe-aux-Outardes.

Qu’ils soient habitués ou nouvellement initiés, les pêcheurs étaient de sortie malgré des vents coriaces. Michel Tessier, notamment, est devenu un expert de cette activité après avoir déménagé dans la région il y a des années. Les mollusques n’ont aucun secret pour l’homme originaire de Montréal.

La coopérative de femmes Les Norkôtières avait profité du soleil pour organiser une collecte de myes, dans le but d’encourager les rencontres entre les femmes de la région. Cette activité fait partie d’un calendrier bien garni pour les semaines à venir.

Notons qu’il est possible de cueillir des mollusques sur la Côte-Nord dès le 1er mars. Toutefois, certains secteurs coquilliers peuvent être touchés par des fermetures en raison de risque de toxicité. Les cueilleurs doivent donc vérifier la carte des fermetures avant de cueillir, comme le recommande Pêches et Océans Canada.

Avec une bonne pelle, même les mollusques les plus réticents sont extraits. Photo Morgane Busson

Il faut faire preuve de patience pour repérer les traces des palourdes dans le sable, mais en étant attentif le seau peut vite se remplir. Photo Morgane Busson

Pour ne pas perdre de vue les endroits déjà examinés, Michel Tessier a une technique : laisser traîner sa pelle pour creuser un sillon dans le sol. Photo Morgane Busson

La coopérative de plein air pour les femmes, Les Norkôtières, avait organisé une activité de pêche aux palourdes et de dégustation, pour encourager les rencontres. Photo Morgane Busson

Avatar photo

Morgane Busson

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Garderies : le nouveau portail d’inscription ne fait pas l’unanimité sur la Côte-Nord

Actualité Environnement Société

Plonger dans le Saint-Laurent pour la bonne cause

Actualité

Semaine des bières de micro du Québec : un logo de certification sur nos bières

Lire également

Actualité

Garderies : le nouveau portail d’inscription ne fait pas l’unanimité sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement Société

Plonger dans le Saint-Laurent pour la bonne cause

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 avril 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord