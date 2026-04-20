Traverse perturbée entre Matane et la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 8:07 AM - 20 avril 2026
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Le Saaremaa I ne se rendra pas à Godbout le 20 avril. Photo Johannie Gaudreault

La direction de la Société des traversiers du Québec annonce des ajustements importants à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout ce lundi 20 avril, en raison de conditions maritimes jugées défavorables.

Ainsi, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, est redirigée vers Baie-Comeau. Cette modification vise à maintenir un minimum de service tout en assurant la sécurité des passagers et de l’équipage.

En complément, le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h, permettant aux usagers de planifier un déplacement en fin de journée malgré les perturbations.

La direction précise qu’elle est « désolée des inconvénients causés par cette modification de service », rappelant que ces ajustements sont dictés par des impératifs liés aux conditions de navigation.

Les usagers sont invités à vérifier les mises à jour avant de se déplacer, la situation pouvant évoluer selon les conditions météorologiques et maritimes.

Rappelons que c’est le Saaremaa 1 qui est en fonction du 12 avril au 24 mai pendant que le F.-A. Gauthier est en arrêt technique réglementaire. 

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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