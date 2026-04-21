Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre des Ressources naturelles

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, devrait à nouveau occuper une place au conseil des ministres, mais elle se verra confier de nouvelles responsabilités.

Depuis septembre 2025, elle était ministre de la Famille. La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, confierait à Mme Champagne Jourdain le ministère des Ressources naturelles, selon La Presse.

C’est mardi à 14 h que la composition du nouveau conseil des ministres sera annoncée.

Il s’agira du troisième ministère qui sera occupé par la députée de Duplessis. En 2022, elle avait été nommée ministre de l’Emploi avant de passer à la Famille en 2025.

Kateri Champagne Jourdain a déjà confirmé qu’elle sollicitera un nouveau mandat en octobre prochain comme députée.