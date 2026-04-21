Services à l’enfance sur la Côte-Nord : un an plus tard, des délais d’accès en baisse

Un an après le lancement de la gamme de services à l’enfance du programme DI-TSA-DP, le CISSS de la Côte-Nord observe déjà une baisse de certains délais d’accès et une meilleure orientation des enfants vers les services adaptés à leurs besoins.

Lancée officiellement en février 2025, cette réorganisation des services destinés aux enfants présentant des défis de développement marque un changement important dans la façon d’intervenir sur le territoire.

« Pour nous, ça a été un virage à 360 degrés », résume Mélanie Talbot, directrice adjointe de la Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique au CISSS de la Côte-Nord.

L’un des principaux changements concerne l’accès aux services. Désormais, toutes les demandes passent par un mécanisme d’accès unique pour l’enfance, analysé par une même équipe d’intervenants.

« Avant, les familles pouvaient se retrouver avec plusieurs portes d’entrée et différentes évaluations. Maintenant, on analyse les demandes de façon globale et on oriente les services en fonction des besoins réels de l’enfant », explique Mme Talbot.

Une fois l’enfant admis dans le système, les services se poursuivent de façon continue, sans devoir refaire de nouvelles demandes auprès d’autres programmes.

Des délais en baisse

Selon les données compilées par le CISSS de la Côte-Nord, certains délais d’accès ont déjà diminué depuis l’implantation du programme.

Dans le secteur de Manicouagan, par exemple, le délai pour obtenir un premier service en physiothérapie à l’enfance est passé de 148 jours à 21 jours.

Du côté de l’orthophonie, où la demande demeure importante, le délai global dans la région de Manicouagan est passé de 517 jours à 308 jours. En Haute-Côte-Nord, l’attente est passée de plus de deux ans à environ 315 jours. « On voit déjà des améliorations importantes, même si on est encore en période d’ajustement », souligne Mme Talbot.

L’objectif demeure notamment d’offrir un premier service aux enfants avant leur entrée à l’école lorsque des besoins en langage sont identifiés.

Intervenir plus tôt

La nouvelle organisation mise également davantage sur l’intervention précoce et sur des services universels offerts en groupe afin de rejoindre plus d’enfants rapidement.

Parmi les initiatives mises en place, on retrouve notamment le programme Mots d’enfants en orthophonie, ainsi que différents ateliers portant sur l’alimentation, les défis sensoriels ou la préparation à l’entrée à l’école.

« Ces groupes permettent de donner rapidement des outils aux parents et aux éducateurs, tout en permettant de rejoindre un plus grand nombre d’enfants », explique Mme Talbot.

Selon le CISSS, cette approche permet aussi d’identifier plus rapidement les situations qui nécessitent des services spécialisés.

Des sondages réalisés auprès des usagers montrent également une amélioration de la satisfaction envers la qualité des services depuis l’implantation de la nouvelle gamme.

Après cette première étape pour l’enfance, le CISSS de la Côte-Nord amorce maintenant un travail similaire afin de mettre en place une gamme de services destinée aux adultes. Les comités de travail sont déjà en place et l’organisation espère pouvoir la lancer d’ici environ un an.