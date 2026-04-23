CHRONIQUE | Ton sommeil se joue bien avant l’oreiller

La dernière fois, on a ouvert une porte ensemble. Celle du sommeil, non pas comme une simple case à cocher — « ai-je dormi assez ? » — mais comme une fondation vivante de ton bien-être.

Aujourd’hui, j’ai envie d’aller un peu plus loin avec toi. Parce que bien dormir, ça ne commence pas quand ta tête touche l’oreiller. En réalité, ton sommeil commence dès ton réveil!

Savais-tu que dès les premières heures du matin, ton exposition à la lumière naturelle joue un rôle clé ? Quand elle entre par tes yeux, elle envoie des signaux puissants à ton horloge interne – ton rythme circadien – pour lui dire : « la journée commence ». Cela aide à régler ton rythme circadien sur un cycle d’environ 24 heures. C’est ainsi que ton corps ajuste la production de mélatonine, cette hormone qui orchestre ton sommeil. Le jour, la lumière freine la production de mélatonine et tu es plus alert.e. Le soir, lorsque la lumière baisse, la mélatonine augmente, et le sommeil s’invite.

C’est pourquoi passer du temps dehors, même quelques minutes, peut faire toute la différence. Marcher, prendre ton café dehors, ce sont des gestes simples qui peuvent t’aider à réussir un endormissement plus rapide, un sommeil plus profond et moins de réveils nocturnes. C’est majeur!

Maintenant, dis-moi… comment se passent tes soirées ?

Souvent, on passe du « faire », au lit sans réelle transition. Un dernier courriel, une vidéo de plus, un défilement presque automatique… puis on espère que le sommeil arrivera comme un interrupteur qu’on éteint. Mais ton corps, lui, a besoin d’un passage. D’un ralentissement. Et c’est là que le rituel du soir devient précieux.

Pas besoin de quelque chose de compliqué. Au contraire. Ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus d’impact. Réduire les écrans environ une heure avant le coucher, par exemple. Oui, tu l’as sûrement déjà entendu, mais ce n’est pas qu’une recommandation abstraite : la lumière bleue des écrans envoie à ton cerveau le message qu’il fait encore jour. Résultat ? Ton horloge interne se dérègle, et l’endormissement devient plus difficile, et le sommeil devient plus fragile.

À la place, tu pourrais lire quelques pages, prendre une douche chaude, écouter une musique douce… Des petits choix qui peuvent changer profondément la qualité de tes nuits.

Il y a aussi cette idée toute simple, mais souvent sous-estimée : la régularité.

Te coucher à une heure semblable chaque soir aide ton corps à trouver ses repères. Il aime ça, la constance. C’est rassurant pour lui. Comme une cadence qui s’installe et qui soutient ton système nerveux.

Puis il y a ton environnement.

Ta chambre, c’est un refuge. Une pièce aérée, fraîche, sans télévision. Un espace associé au repos, et non à la stimulation. Ça peut sembler banal, mais ton cerveau associe rapidement les espaces à des états : si ta chambre devient un lieu où tu regardes des séries ou travailles, il reste en mode « éveil ».

Et que dire de la lumière…

Tamiser les lumières en soirée, c’est comme chuchoter à ton cerveau que la journée se termine. Une ambiance plus douce, plus feutrée, et déjà ton corps commence à se déposer.

Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect encore plus subtil. Ce qui se passe en toi, au moment où tu te couches. Prends un instant pour observer. Es-tu encore en train de faire mentalement ta liste de tâches ? De rejouer une conversation ? D’anticiper demain ? Ces pensées en boucle, on les connaît bien. Elles maintiennent ton esprit en alerte.

Et si, au lieu de lutter contre elles, tu leur offrais un espace ? Un petit carnet près du lit. Quelques lignes pour déposer ce qui t’habite. Pas pour tout régler. Juste pour alléger. Comme un message que tu t’envoies à toi-même : « Je peux relâcher pour ce soir. Je reviendrai à ça demain. » Ce geste, aussi simple soit-il, peut changer la qualité de ton endormissement.

Parce que ton sommeil, au fond, n’est pas qu’une question de techniques. C’est une relation. Une façon de te traiter avec douceur. De fermer la journée, tranquillement. De revenir à toi.

Alors cette semaine, je t’invite à essayer autrement. Pas en cherchant à « réussir » ton sommeil. Mais en créant, doucement, les conditions pour qu’il vienne à toi, naturellement.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.