Des caméras pour détecter la faune entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) veut installer des caméras le long de la route 138, entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes, pour avertir les gens en temps réel de la présence de grande faune.

Cinq caméras seront installées. Elles seront munies de radars infrarouges qui permettront d’activer quatre panneaux d’avertissement lorsqu’un animal est détecté en temps réel.

La conseillère en communication au MTMD, Marie-Ève Hébert, précise que c’est le premier projet de ce type au Québec.

Le ministère a ciblé ce secteur de la Manicouagan pour sa grande présence de faune aux abords de la route.

Le Ministère note une moyenne de 17 signalements par année entre 2019 et 2022. Durant cette période, 10 collisions ont été recensées, soit une moyenne de deux par année.

Actuellement, des panneaux clignotants sont activés manuellement lorsqu’il y a des signalements ou lors de périodes ciblées.

Les travaux devraient débuter au mois de mai. La mise en fonction du système est prévue pour le mois d’août.

Ce projet pilote voit le jour dans le but d’augmenter la sécurité des usagers de la route.

Mme Hébert mentionne toutefois que la prudence des conducteurs reste prioritaire pour éviter des collisions.