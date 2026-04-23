Des visites à domicile pour prévenir les incendies à Tadoussac

Le Service de protection des incendies de la municipalité de Tadoussac exécutera ses visites de prévention des incendies annuelles. De mai à octobre, les pompiers feront la vérification des éléments de sécurité aux domiciles des citoyens.

Les citoyens de Tadoussac ne vont pas tarder à recevoir la visite des pompiers afin de vérifier si les règles de sécurité sont appliquées.

Ce qui sera vérifié :

– Les avertisseurs de fumées ;

– Les avertisseurs de monoxyde de carbone ;

– Tout autre élément de sécurité lié à la sécurité incendiaire.

« Il doit y avoir minimalement un avertisseur de fumée par étage dans les résidences. C’est un règlement municipal », prévient le directeur et préventionniste du service incendies de Tadoussac, Robin Lepage.

Malgré plusieurs années de prévention et de visites, les pompiers constatent que peu de propriétaires ont un détecteur de monoxyde de carbone. « C’est une lacune très présente à Tadoussac », relate le préventionniste.

Pourtant, les accidents liés aux intoxications causés par le monoxyde de carbone ne sont pas rares. « On a de plus en plus d’interventions qui y sont reliées, donc on essaie de mettre l’accent là-dessus. »

Quels sont les bons gestes à adopter ?

– Changez les piles des avertisseurs lors des changements d’heure ;

– Vérifiez les avertisseurs de fumée tous les mois ;

– Si vous avez un appareil à combustion ou un garage annexé, installez un avertisseur de monoxyde de carbone.

« Ce n’est pas juste des conseils préventifs, c’est aussi une réglementation. On pourrait légalement donner un constat d’infraction si ce n’est pas respecté, mais on ne le fait pas », précise Robin Lepage.

Le directeur et préventionniste du service incendies mentionne que Tadoussac offre le service des premiers répondants depuis plus de 20 ans.

« Les gens sont formés et vont être appelés sur des appels médicaux en attente des paramédics. C’est vraiment notre fierté parce qu’il y a peu de services de premiers répondants sur la Côte-Nord », rappelle-t-il.