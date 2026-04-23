PLB Électrique s’installe sur la route 138 à Forestville

Fondée en 2020, en pleine pandémie, l’entreprise PLB Électrique poursuit sa progression avec l’inauguration officielle de ses nouveaux bureaux situés au 134, route 138 ouest, le 23 avril. Un jalon important pour cette jeune entreprise qui souhaite continuer de se développer sur la Côte-Nord.

« On a commencé en 2020, l’année de la pandémie, en octobre. Au début, c’était Stéphane Ouellet et Pierre-Luc Bérubé, et je me suis joint pour faire la comptabilité et m’intégrer à l’entreprise », raconte Francis Tremblay, copropriétaire.

Jean-Félix Tremblay, neveu de Francis, s’est joint à l’équipe assez rapidement comme employé alors qu’il poursuivait ses études en électricité au CFP de Baie-Comeau. Depuis janvier 2025, il a pris la place de Stéphane Ouellet et est devenu le troisième actionnaire de la compagnie.

Depuis ses débuts, l’entreprise a su évoluer en s’adaptant aux besoins du marché. « On a une belle équipe », souligne M. Tremblay, en évoquant également la contribution de leur employé électricien, Richard Poitras, ainsi que le rôle de mentor joué par Pier-Luc Bérubé, dont l’expérience demeure un atout important pour l’équipe.

Un déménagement stratégique

Le projet de relocalisation ne date pas d’hier. Face à un manque d’espace et à la croissance des activités, l’acquisition d’un nouveau bâtiment s’est imposée comme une évidence. Et c’est l’ancien dépanneur appartenant à Mario Desbiens qui a été choisi.

« Ça faisait un moment qu’on voulait déménager. Avec tout le matériel, ça prenait plus de place. À un moment donné, on s’est dit que ça nous prenait une bâtisse à nous », explique Francis Tremblay.

L’investissement total, évalué à environ 350 000 $, a permis à l’entreprise de s’offrir un espace adapté à ses besoins actuels et futurs. Les travaux ont été réalisés en grande partie grâce à un réseau de partenaires locaux, notamment pour la plomberie et les rénovations.

PLB Électrique dessert une clientèle variée, tant résidentielle que commerciale, avec quelques incursions dans le secteur industriel. L’entreprise intervient principalement entre Baie-Trinité et Sacré-Cœur, mais n’hésite pas à élargir son territoire lorsque les occasions se présentent.

« On touche à un peu de tout. On fait surtout du commercial et du résidentiel, mais il nous arrive aussi de faire des contrats à l’extérieur, comme à Chicoutimi l’été passé », mentionne Jean-Félix Tremblay, jeune copropriétaire de 21 ans.

Malgré un carnet de commandes bien rempli, le principal défi demeure le recrutement de main-d’œuvre qualifiée, une réalité bien connue dans le secteur.

Les nouveaux bureaux sont mieux adaptés aux besoins de l’entreprise en électricité qui a été fondée en octobre 2020. Photo Johannie Gaudreault

Regarder vers l’avenir

Avec cette nouvelle adresse, PLB Électrique souhaite consolider sa présence dans la région et poursuivre sa croissance. Des projets sont déjà en réflexion, bien que les détails demeurent confidentiels pour le moment.

« On regarde toujours les opportunités. Notre objectif, c’est d’évoluer et de continuer à faire travailler notre monde », témoigne Francis Tremblay.

Reconnaissante envers sa clientèle, l’équipe invite d’ailleurs la population à venir découvrir ses nouvelles installations.

« On veut dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début et les inviter à venir nous voir au 134, route 138 ouest. »