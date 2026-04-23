Sacré-Cœur : des autocollants pour identifier les personnes à secourir

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Par Morgane Busson 11:45 AM - 23 avril 2026 Initiative de journalisme local
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Différents autocollants sont disponibles selon les situations des citoyens concernés. Photo Jasmine Dufour

Les pompiers de Sacré-Cœur sont maintenant capables d’identifier les personnes à mobilité réduite (PMR) à évacuer lors d’interventions grâce à des autocollants et un système mis à jour. Tous les résidents concernés peuvent demander à s’inscrire.

Vous êtes un citoyen de la municipalité de Sacré-Cœur et votre mobilité est réduite ? Saviez-vous que vous pouviez vous identifier auprès du service de sécurité incendie pour aider les pompiers lors des interventions ?

La préventionniste, Jasmine Dufour, a lancé cette initiative en mars. « C’est le Comité MADA (municipalité amie des aînés) qui demandait des choses pour les personnes âgées, donc j’ai réfléchi au fait que les personnes âgées avaient des difficultés à évacuer lors d’incendies. »

La préventionniste, Jasmine Dufour. Photo courtoisie

Les demandeurs doivent remplir un court formulaire et sont ensuite rentrés dans le système du service de sécurité incendie. « Je fais un tableau avec toutes les personnes à mobilité réduite en indiquant la limitation, l’adresse et la localisation de la chambre à coucher », explique Mme Dufour.

Cette initiative concerne les personnes âgées, les enfants, les personnes autistes ou tout individu qui aurait une mobilité réduite.

La liste complète est disponible dans les camions d’intervention et la centrale d’alarme indique aux pompiers lorsque des PMR doivent être évacuées. « C’est automatique, dès qu’ils reçoivent un appel, ils savent qu’il y a une personne à mobilité réduite. Les adresses sont indiquées dans le système », ajoute la préventionniste.

Jasmine Dufour profitera des visites résidentielles pour faire connaître ce service auprès de la population. « J’en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais beaucoup ne sont pas au courant, donc je vais apporter des autocollants et des formulaires pour que les personnes puissent les remplir sur place », affirme-t-elle.

Ménage de printemps

Jasmine Dufour rappelle que les permis de brûlage sont obligatoires. « On veut éviter de partir inutilement en intervention à chaque appel pour un feu extérieur », indique-t-elle.

Elle ajoute que ces permis sont gratuits et qu’ils empêchent les feux à ciel ouvert lors des interdictions émises par la SOPFEU.

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