Sensibilisation à la neurodivergence au Salon du livre de la Côte-Nord

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Par Nadia Dorval 5:00 AM - 23 avril 2026
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Audrey Lefebvre, directrice générale d'Autisme Côte-Nord. Elle tient dans ses mains le recueil Le spectre de l'autisme et toutes ses nuances. Photo courtoisie

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) collabore pour une deuxième année avec Autisme Côte-Nord, afin d’offrir du matériel et des activités de sensibilisation à la neurodivergence. Zone calme, table ronde sur la neurodivergence et présentation d’un recueil sur l’autisme figurent au programme de l’événement littéraire.

Le mois d’avril est le mois consacré à l’autisme. L’organisme Autisme Côte-Nord propose une panoplie d’activités pour sensibiliser la population. Celles proposées dans le cadre du 42e Salon du livre de la Côte-Nord, du 23 au 26 avril, viendront clore le bal.

« Je pense qu’on a la chance de plus en plus, d’entendre parler de neurodivergence et d’autisme, mais on est encore témoins qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. On profite de toutes les opportunités et cette année, les auteurs présents au Salon du livre nous permettaient de faire une table ronde sur ce sujet-là », dit Audrey Lefebvre, directrice générale d’Autisme Côte-Nord.

La table ronde Sensibilisons : Fenêtre sur la neurodivergence, présentée le 26 avril à 10 h, réunira les autrices Kim Thuy, Valérie-Jessica Laporte et la Nord-Côtière, Noémie Pomerleau-Cloutier. Durant cette discussion à trois, le public sera amené « à comprendre la neurodivergence comme une réalité humaine, vécue au quotidien par de nombreuses personnes ». 

Une Zone calme

En plus de cette table ronde, le SLCN, en collaboration avec Autisme Côte-Nord, mettra à la disposition du public pour une deuxième année la Zone calme.

« Ça s’adresse à vraiment n’importe qui [peu importe l’âge] qui pourrait sentir un malaise, un besoin de se retirer ou d’aller s’apaiser, là, pendant la visite du Salon », dit Mme Lefebvre.

La pièce située en retrait contient du matériel apaisant à manipuler, des surfaces coussinées pour s’étendre et la luminosité est tamisée.

« On peut amener aussi de la musique calme, des différentes textures, n’importe quoi, en fait, qui pourrait aider (…) Parce que souvent, quand on est désorganisé ou surchargé, ça passe par la gestion sensorielle, les moments d’apaisement », explique Mme Lefebvre.

Elle ajoute qu’un événement de l’ampleur du Salon du livre est un environnement où il y a beaucoup de gens.

« Donc, nécessairement, socialement, les gens se mettent une pression de bien aller, d’être souriants, puis ça, ça l’ajoute à la surcharge », dit Audrey Lefebvre.

En plus de la Zone calme, il sera possible d’emprunter des coquilles insonorisantes pour les gens qui aimeraient visiter le Salon, mais pour qui les décibels sont trop élevés.

« On a à cœur d’explorer toutes les avenues possibles pour rendre l’événement toujours plus inclusif et accessible », dit Ariane Collins, coordonnatrice à la programmation du SLCN.

Le recueil Le spectre de l’autisme et toutes ses nuances. Photo courtoisie

Tous les spectres de l’autisme dans un recueil

Le recueil Le spectre de l’autisme et toutes ses nuances sera présenté au public durant le Lancement collectif des auteurs d’ici, le 25 avril à 9 h 30. Lancé en juin, ce recueil a été créé par des gens qui sont autistes et leurs proches.

« C’est aussi un peu pour démocratiser cette bibitte-là qui est l’autiste. Ça permet aux gens d’avoir un accès direct à toutes leurs belles capacités. Il y a vraiment des petits bijoux là-dedans, ça vaut vraiment la peine d’en faire la lecture », dit Audrey Lefebvre.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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