Yves Montigny représente la Côte-Nord dans le nouveau Conseil des régions 

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, représente la Côte-Nord au sein du nouveau Conseil des régions, formé par le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

Plus tôt cette semaine, la nouvelle Première ministre Christine Fréchette a nommé le ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lévesque, ministre délégué aux régions.

Ce dernier a tenu la première rencontre du Conseil des régions le 23 avril. Les 17 régions administratives y sont représentées par un député.

Le conseil a été créé afin d’assurer la représentation des régions au sein du gouvernement du Québec.

Chaque député pourra y apporter ses enjeux régionaux. Les rencontres se tiendront toutes les deux semaines.

« Nous voulons gagner en agilité et arrêter de proposer des solutions uniformes pour toutes les régions du Québec. Chacune d’elles a ses enjeux particuliers, et il faut les considérer si on souhaite répondre aux différents besoins », soutien Mathieu Lévesque.