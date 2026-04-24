Deux sièges à pourvoir au conseil d’administration du CSS de l’Estuaire

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est à la recherche de deux membres de la communauté pour siéger à son conseil d’administration, un appel qui s’adresse notamment à des profils spécialisés ainsi qu’à la relève régionale.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 22 mai 2026 pour soumettre leur candidature.

Les deux sièges à combler correspondent à des catégories définies par le ministère de l’Éducation lors de la réforme de la gouvernance scolaire entrée en vigueur en 2020.

Le premier poste vise une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou des ressources humaines, tandis que le second est réservé à une personne âgée de 18 à 35 ans. Les mandats associés à ces fonctions sont d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Les citoyens souhaitant poser leur candidature doivent remplir le formulaire disponible sur le site Internet du Centre de services scolaire de l’Estuaire, dans la section Organisation, sous l’onglet Conseil d’administration. Des informations supplémentaires peuvent également être obtenues auprès du secrétaire général, Me Maxime St-Pierre.

Advenant la réception de plus d’une candidature pour un même poste, le processus de désignation se fera par cooptation. Les membres parents d’élèves et ceux issus du personnel du Centre de services scolaire seront alors appelés à choisir les administrateurs issus de la communauté.

Entré officiellement en fonction le 15 octobre 2020, le conseil d’administration du Centre de services scolaire de l’Estuaire est composé de 15 membres, répartis à parts égales entre représentants de la communauté, parents d’élèves et membres du personnel. Il est actuellement présidé par Claudine Tremblay, épaulée par David Lavoie à la vice-présidence.

Le conseil a notamment pour responsabilité d’assurer une gestion équitable, efficiente et transparente des ressources humaines et financières, tout en veillant à ce que les orientations de l’organisation respectent sa mission éducative et offrent aux établissements scolaires des conditions optimales.

La directrice générale, Nadine Desrosiers, ainsi que le secrétaire général, Me Maxime St-Pierre, y siègent également d’office.