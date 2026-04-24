Dix ans à former la relève en petite enfance au Cégep de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 5:03 PM - 24 avril 2026
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Voici les enseignantes et technicienne du département de Techniques d’éducation à l’enfance, la directrice générale et la directrice des études du Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Une décennie après l’obtention de son autorisation permanente, le programme Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Baie-Comeau souligne son rôle clé dans la formation d’une main-d’œuvre toujours aussi recherchée sur la Côte-Nord.

Accordée en février 2015, cette autorisation a permis l’accueil d’une première cohorte à l’automne 2016. Dès sa mise en place, le programme répondait à un besoin pressant dans la région, une réalité qui, 10 ans plus tard, demeure d’actualité, voire s’est accentuée.

Depuis ses débuts, 35 personnes ont été diplômées, tandis que 25 étudiants poursuivent actuellement leur formation. Au-delà des chiffres, l’initiative s’appuie sur un réseau de partenaires locaux qui contribuent activement à la formation, notamment par l’accueil de stagiaires et leur participation aux activités pédagogiques.

Les célébrations entourant cet anniversaire se sont tenues le 23 avril dernier au cégep, lors d’une soirée rassemblant diplômées, diplômés et collaborateurs du milieu. L’événement a permis de souligner le chemin parcouru, mais aussi l’engagement collectif envers la relève.

Le programme se distingue par une approche pédagogique axée sur l’apprentissage en nature, développée au fil des ans par le département. Les étudiants sont ainsi appelés à explorer le développement des enfants de 0 à 12 ans à travers des activités en plein air, que ce soit sur le littoral, dans le boisé aménagé derrière l’établissement ou dans d’autres environnements naturels de la région.

L’ajout récent d’une yourte vient enrichir cette approche en offrant un espace d’apprentissage alternatif, en phase avec les pratiques éducatives contemporaines.

« Depuis maintenant 10 ans, ce programme joue un rôle essentiel dans la formation d’éducatrices et d’éducateurs compétents, engagés et profondément ancrés dans leur communauté. Nous sommes particulièrement fiers de l’approche distinctive développée ici, qui favorise un apprentissage concret, humain et en lien étroit avec la nature », souligne la directrice des études du Cégep de Baie-Comeau, Stéphanie Coll.

« Plus que jamais, la société a besoin de ces professionnelles et professionnels, et nous sommes heureux de contribuer activement à cette relève », poursuit-elle.

Par cette étape symbolique, le Cégep de Baie-Comeau réaffirme son engagement à offrir une formation de qualité, adaptée aux réalités du territoire et tournée vers l’avenir, au bénéfice des enfants, des familles et de l’ensemble de la communauté nord-côtière.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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