Tournée Diapason : l’Association québécoise des CPE sonde le terrain sur la Côte-Nord 

En pleine année électorale, l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) a fait escale sur la Côte-Nord pour prendre le pouls du réseau. À Baie-Comeau, la visite d’un CPE en construction a servi de point d’ancrage aux réalités du terrain.

Les codirectrices générales de l’organisation, Geneviève Blanchard et Magali Crevier, étaient de passage dans la région dans le cadre de la tournée Diapason, une initiative annuelle visant à aller à la rencontre des milieux.

« Ça nous permet d’avoir des conversations plus approfondies et de mettre en lumière les enjeux propres à chaque territoire », souligne Mme Blanchard.

Aller voir sur place

La tournée mise sur des échanges directs avec les gestionnaires de CPE et les bureaux coordonnateurs, dans un format plus rapproché que les grandes rencontres provinciales. « C’est important de venir voir directement sur place ce qui se passe dans les milieux », ont fait valoir les co-directrices provinciales.

Sur la Côte-Nord, ces discussions ont permis de réunir des acteurs du réseau afin de dresser un portrait des défis vécus dans la région, notamment la pénurie de main-d’œuvre, les difficultés de recrutement de personnel qualifié et les enjeux liés à l’accès aux places.

Le passage à Baie-Comeau a notamment mené les représentantes de l’AQCPE sur le chantier d’une nouvelle installation, un projet évalué à 5,7 M$.

Le bâtiment, toujours en construction, accueillera à terme 78 enfants. Les espaces ont été conçus pour favoriser la lumière naturelle et l’accès à l’extérieur, dans une approche axée sur l’éducation par la nature. « On voulait vraiment voir la forêt, voir la cour », a précisé Annie-Claude Grondin, directrice générale du CPE Les p’tits bécots, qui gère la nouvelle installation.

L’aménagement extérieur privilégiera d’ailleurs des éléments naturels et du matériel libre, permettant aux enfants de créer et d’explorer dans un environnement moins structuré.

Le nouveau CPE modulaire de Baie-Comeau doit ouvrir ses portes cette année. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Des enjeux bien présents

Au fil de la tournée, certains constats reviennent d’une région à l’autre, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre. « C’est un enjeu d’avoir du personnel et du personnel formé », indique Geneviève Blanchard.

Même si la Côte-Nord dispose d’une formation en éducation à l’enfance, le recrutement et la rétention demeurent des défis, tout comme la valorisation de la profession.

Un contexte préélectoral

La tournée Diapason s’inscrit cette année dans un contexte particulier, alors que le réseau souhaite faire entendre ses priorités en amont de la prochaine campagne électorale. « Ces échanges-là sont importants pour orienter nos demandes », souligne Mme Blanchard qui a réalisé la visite avec Nathan Cousin-Tremblay, directeur général du Regroupement des CPE de la Côte-Nord.

Parmi les enjeux soulevés par les représentants, la stabilité du financement, l’accès aux services et la formation de la main-d’œuvre sont les plus importants actuellement dans la région.

Nathan Cousin Tremblay et Geneviève Blanchard, lors de la visite du nouveau CPE à Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Les besoins demeurent criants

Malgré l’ajout de 78 places avec la nouvelle installation en construction à Baie-Comeau, les besoins en services de garde demeurent importants sur la Côte-Nord.

Selon les données évoquées lors de la tournée, environ 500 enfants seraient officiellement en attente d’une place, un chiffre que plusieurs acteurs du milieu jugent sous-estimé.

La pression est particulièrement forte pour les poupons, en raison des ratios plus restreints qui limitent le nombre de places disponibles. “ Ça ne répondra pas à tous les besoins, mais ça vient accélérer l’offre ”, résume-t-on.