Un sondage sur le transport collectif et adapté en Haute-Côte-Nord

Par Renaud Cyr 11:54 AM - 24 avril 2026
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La MRC de La Haute-Côte-Nord tient un sondage sur le transport collectif et adapté sur son territoire afin de s’assurer de la satisfaction des usagers dans la nouvelle mouture du Programme d’aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Cette consultation se déroule en vue d’évaluer la satisfaction des usagers sur la courtoisie, l’attente et la planification dans le transport adapté et collectif.

« Le sondage est une exigence, il sera donc accessible en permanence sur notre site web », explique la conseillère aux communications pour la MRC, Marylise Bouchard.

Cette dernière indique que, dans une très forte proportion, ces déplacements étaient à des fins médicales.

La MRC a dénombré 4 824 déplacements, qui s’appliquaient à différentes fins comme le travail, des services professionnels et les études pour ne nommer que celles-ci.

L’instance régionale étend également sur son territoire une offre de transport adapté pour favoriser l’intégration sociale, professionnelle et économique des personnes handicapées.

Malgré des coupures dans ses services plus tôt cette année, le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest de Forestville a toutefois maintenu son offre de transport.

Les coûts de ces transports se sont chiffrés à 407 321 $ en 2025. Ils étaient assumés à la hauteur de 139 369 $ par les usagers.

Le reste était comblé avec 200 407 $ en subventions et une mise de fonds de la part de la MRC et des municipalités de 128 229 $.

Renaud Cyr

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