Déjà deux ans pour les Norkôtières 

Le mois d’avril marque le deuxième anniversaire de la création officielle de la coopérative et de l’organisme à but non lucratif Les Norkôtières. Jusqu’en avril 2024, il s’agissait d’un simple groupe Facebook, fondé en 2020 par Jessykim Bouchard, dans le but de briser l’isolement vécu par les femmes nord-côtières pendant la pandémie.

« Ce que j’aime le plus au monde, c’est la nature et la communauté », prononce la coordonnatrice à la gestion et au développement collectif du projet dont elle est à l’origine, Jessykim Bouchard, dès le début de son entretien avec Le Manic.

Pendant la pandémie, elle ne pouvait plus suivre ses cours à l’université pour se confiner. Elle s’est alors retrouvée contrainte de retourner sur la Côte-Nord, sa région d’origine. « J’ai eu le temps de laisser aller ma créativité et d’imaginer ce projet-là », met-elle en lumière.

La première action concrète concernant la mise sur pied des Norkôtières a été la conception graphique du logo. Ensuite est venue la création du groupe Facebook privé qui, très rapidement, grâce au bouche-à-oreille, a suscité beaucoup d’engouement parmi les amoureuses de la nature de la Côte-Nord.

« Au début, c’était les filles qui callaient la shot. Une demandait, par exemple, qui veut aller faire une randonnée telle date à telle heure ? Mais la demande était tellement grande au niveau des femmes qui voulaient faire des liens avec des femmes qui partageaient leur intérêt pour la nature. On n’a pas eu le choix d’agrandir le service. »

« Dans les prochaines années, on va devoir trouver des partenaires financiers stratégiques pour avoir un financement récurrent. Éventuellement, je souhaite que notre impact social soit reconnu », déclare Jessykim Bouchard, avec l’espoir de recevoir un jour plus d’aide monétaire qu’aujourd’hui.

« On joue un grand rôle dans l’intégration des femmes sur la Côte-Nord. Au sein de notre coopérative, une femme sur deux est une nouvelle arrivante », ajoute-t-elle, soulignant les retombées sociales de l’organisme.

L’enthousiasme suscité par Les Norkotières s’est propagé dans une grande partie de la Côte-Nord. Les premiers regroupements ont vu le jour dans la MRC de Sept-Rivières, puis se sont rapidement étendus à celles de Manicouagan et de Minganie.

« On n’a pas de difficulté à avoir des employés ou des bénévoles parce que les gens qui s’impliquent, c’est parce qu’ils se reconnaissent au travers de la mission même. Ce sont eux qui nous approchent pour s’impliquer, cherchant un emploi qui fait du sens pour eux, et qui a un impact direct sur la communauté », termine la créatrice.

Lors de la 27e édition du Gala OSEntreprendre, l’équipe de coordination des Norkôtières a remporté le prix national d’économie sociale. Jessykim Bouchard a également été nommée présidente d’honneur pour la 28e édition du gala nord-côtier, qui s’est tenue à Forestville le 27 avril.