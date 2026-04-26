Place au spectacle pour les danseurs de Forestville

Par Johannie Gaudreault 4:25 PM - 26 avril 2026
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Pour la première fois, des cours de danse country western se sont donnés à des jeunes et moins jeunes. Photo Johannie Gaudreault

Danse contemporaine, hip-hop, ballet, il y en avait pour tous les goûts au spectacle de fin d’année de l’Académie de danse de Forestville. Même la danse country a eu son moment de gloire sur la scène du Pavillon des arts, les 25 et 26 avril.

C’était la première fois que des cours de danse en ligne se donnaient à l’Académie de danse de Forestville cette année. Grâce à la professeure Myriam Deschênes, trois jeunes filles ont pu porter leurs bottes et leur chapeau de cowboy pour leur chorégraphie annuelle.

Dix adultes ont aussi suivi la formation, sans monter sur scène. Le nombre d’élèves était limité en raison de la grosseur du local utilisé, mais dès l’automne, l’Académie pourra en accueillir davantage. La demande est bel et bien là pour ce type de danse qui est en vogue depuis quelques années.

Au total, 58 danseurs âgés entre 4 et 50 ans se sont inscrits dans 10 groupes de danse pour la saison 2025-2026. Une belle fierté pour l’organisme qui les a remerciés pour leur talent et leur dévouement.

« Derrière ce spectacle, on retrouve un grand nombre d’heures de pratique », a rappelé la professeure de danse, Stéphanie Lessard. Le thème de la représentation était Crescendo. Plus les chorégraphies se succédaient, plus l’intensité grimpait. 

Parmi les moments forts : la danse mère-fille de Stéphanie et Anaïs, les petites danseuses guerrières de la K-Pop et le sens du rythme de la troupe. 

La professeure de danse, Stéphanie Lessard, et sa fille Anaïs ont commencé le spectacle avec un numéro touchant sur la chanson Secret de Louane. Photo Johannie Gaudreault

Les danseuses de K-Pop ont reçu une chaude main d’applaudissements. Photo Johannie Gaudreault

Les élèves de la troupe ont démontré leur expérience et leur belle énergie de groupe. Photo Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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