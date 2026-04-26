Une affluence record au Salon du livre de la Côte-Nord

La 42e édition du Salon du livre la Côte-Nord (SLCN), qui a particulièrement occupé l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles pour quatre jours, enregistre une participation record pour les quinze dernières années. Autour de 11 300 personnes ont pris part aux différentes activités à la programmation.

Les nombreux visiteurs ont notamment eu droit à près 230 animations, 90 auteurs et autrices, dont 27 de la région, 12 grands entretiens, trois tables rondes sur des sujets d’actualité et plusieurs séances de dédicaces de livres.

Le Salon du livre de la Côte-Nord n’était pas que dans l’aréna Guy Carbonneau. Trois ateliers d’écriture et quatre rencontres d’auteurs et autrices ont eu lieu à différents endroits, notamment au Centre Mitshapeu, à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre et au Cégep de Sept-Îles.

De partout

Plusieurs groupes scolaires sont venus d’aussi loin que de Fermont, l’île d’Anticosti, Baie-Comeau, de la Basse-Côte-Nord ainsi que de toutes les communautés autochtones pour vivre l’expérience du Salon du livre de la Côte-Nord.

En plus de pouvoir aller à la rencontre des autrices et auteurs invités, les jeunes ont pu profiter d’une multitude d’animations.

” Le SLCN est, avant tout, un lieu de rencontres. Quand on voit des élèves parcourir des centaines de kilomètres, en autobus, en auto ou en avion, pour être de la fête, on mesure à quel point cet événement rassemble et fait une différence. Les distances s’effacent, les générations se croisent et les histoires circulent. Les liens qui se sont créés en cette 42e édition continueront de résonner bien longtemps après qu’elle se soit refermée “, a souligné la directrice générale de l’événement, Mélanie Devost.

Kim Thúy charmée

De retour au Salon du livre, cette fois à titre de présidente d’honneur, Kim Thúy a charmé le public avec son dernier ouvrage intitulé Àm (Libre Expression).

L’organisation a fait savoir que sa joie de vivre a été contagieuse entre les murs du Salon. Le message qu’elle a laissé témoigne du bonheur qu’elle a eu d’être présente à cette 42e édition.

” 4 jours de câlins, de souvenirs, de mots doux. 4 jours de communion qui donnent des ailes pour toute la beauté du monde “, a souligné celle qui était venue pour une première fois en 2012.

La présidente d’honneur de la 42e édition, Kim Thúy, dédicace son dernier livre à une jeune lectrice. Photo Facebook Salon du livre de la Côte-Nord/rocketlkavoiephotographe

Les passionnés de livres et de lecture ont rendez-vous du 22 au 25 avril 2027 pour la 43e édition du Salon du livre de la Côte-Nord.