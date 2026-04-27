Incendie mortel en Basse-Côte-Nord

Dimanche matin, une dépouille a été retrouvée dans un chalet qui avait été la proie des flammes à Kegaska.

Ce sont les Rangers canadiens, des réservistes des Forces armées canadiennes en régions éloignées, qui sont intervenus sur place en premier pour répondre à un incendie dans un chalet sur les terres publiques à proximité de Kegaska. Un corps a été découvert dans les décombres et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés.

L’identification de la dépouille sera effectuée par le coroner.

Des enquêteurs de la division des Crimes majeurs de la SQ et des techniciens en incendie se rendront sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’événement, affirme la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.