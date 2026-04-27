La MRC de La Haute-Côte-Nord injecte près d’un demi-million en forêt

Des investissements importants dans les chemins multiusages et la foresterie, combinés à une volonté affirmée de collaborer au développement énergétique, marquent les décisions adoptées par le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord.

Réuni en séance ordinaire le 21 avril, le conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord a entériné une série de résolutions pour l’aménagement et le développement du territoire, notamment en injectant des sommes significatives dans le secteur forestier et en affichant clairement ses ambitions en matière d’énergie renouvelable.

D’abord, la MRC consacrera un montant de 264 934 $ à des investissements visant l’amélioration des chemins multiusages en forêt publique ainsi que la réalisation de travaux sylvicoles sur les lots intramunicipaux. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts et ciblent notamment le Territoire non organisé Lac-au-Brochet.

Dans la même foulée, les élus ont adopté une affectation budgétaire additionnelle de 200 000 $ pour l’année 2026 dans le cadre de la Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur ce territoire. Des appels à projets sont lancés afin de concrétiser ces investissements sur le terrain.

Par ailleurs, la MRC de La Haute-Côte-Nord manifeste son intérêt à jouer un rôle actif dans le développement de projets en énergie renouvelable. Elle souhaite officiellement collaborer avec les municipalités locales, les communautés autochtones et Hydro-Québec afin de mettre en œuvre des initiatives alignées avec les priorités régionales.

Dans cette perspective, la MRC se positionne comme « un acteur clé du milieu local apportant une valeur significative aux projets en énergie renouvelable notamment par sa connaissance approfondie du milieu et son apport dans la coordination entre les promoteurs et la collectivité locale ».