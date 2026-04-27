Le Défi OSEntreprendre couronne ses gagnants sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 7:54 PM - 27 avril 2026
Temps de lecture :

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord a assuré la coordination du Gala régional du Défi OSEntreprendre. On aperçoit la directrice générale Claudine Roussel et l’agente projet jeunesse, Sarah-Ève Côté. Photo Johannie Gaudreault

Plus de 28 projets d’entrepreneuriat ont été présentés à la 28édition du Défi OSEntreprendre sur la Côte-Nord. Sur ce nombre, 13 sont repartis avec un prix.

Le gala régional du Défi OSEntreprendre s’est tenu le 27 avril au Pavillon des arts à Forestville sous la présidence d’honneur de Jessykim Bouchard, fondatrice de la coopérative Les Norkôtières et lauréate nationale en 2025.

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord en était l’organisateur officiel, lui qui a levé la main pour prendre la relève en l’absence d’un organisme porteur pour l’édition de cette année. « Ça s’est très bien déroulé, ça a répondu à nos attentes », fait savoir Sarah-Ève Côté, agente projet jeunesse au CJE HCN, qui était à la tête de l’organisation. 

Le Défi OSEntreprendre vise à stimuler et à valoriser l’esprit entrepreneurial à toutes les étapes de la vie, du primaire jusqu’au démarrage d’entreprise. Chaque année, il met en lumière des projets issus des milieux scolaire, étudiant et entrepreneurial, portés par des personnes de la région et ancrés dans leur communauté.

Notons que tous les lauréats de la Côte-Nord participeront au gala national qui se tiendra à Québec le 10 juin. Les initiatives entrepreneuriales les plus audacieuses issues des lauréats régionaux de l’ensemble des 17 régions du Québec seront récompensées.

Voici les gagnants étudiants : 

Primaire 1er cycle : Un vent de fraîcheur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau

Primaire 2e cycle : Le vent dans les voiles de l’école St-Joseph de Baie-Trinité

Primaire 3cycle : Le mariage de l’horreur de l’école Gamache de Sept-Îles

Secondaire 1er cycle : Journal Le Calou de l’école Saint-Joseph de l’île d’Anticosti

Secondaire 2e cycle : Les figurines de Tanea de l’école Gabriel-Dionne de Tête-à-la-Baleine

Adaptation scolaire secondaire et éducation des adultes : Le Quai doux de l’école Gabriel-Dionne de Tête-à-la-Baleine

Formation professionnelle et éducation des adultes : Le Brunch des Adultes  du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire

Collégial : Cryobanque boréale : préservation des semences du Cégep de Sept-Îles

Prix Coup de cœur Coopératif : Un vent de fraîcheur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau

Voici les gagnants du volet création d’entreprise :

Services aux individus : Oxygène Coiffure de Baie-Comeau

Commerce : Piscine et spa de chez nous de Port-Cartier 

Services aux entreprises : Élan. Stratégies et communications 

Économie sociale : Vague de rires de Baie-Comeau

Réussite inc : Les vagues — Loisirs marins de Havre-St-Pierre

Prix coup de cœur développement durable : Café chasse gardée de Sacré-Coeur

Le gagnant de la catégorie collégial pour son projet intitulé Cryobanque boréale : préservation des semences. Photo Johannie Gaudreault

Les représentants du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, Nathalie Lagacé, Mélanie Bérubé et Guillaume Duchesne-Lessard. Photo Johannie Gaudreault

Les copropriétaires de la Ferme Filahi-Manatenish de Forestville, Aaicha Filahi et Jérôme Dubé-Vallée, ont remporté dans la catégorie Exploitation, transformation, production. Photo Johannie Gaudreault

Micheline Anctil a remis le prix à la propriétaire d’Oxygène Coiffure de Baie-Comeau, Marie-Pier Fortier.  Photo Johannie Gaudreault

Marylise Bouchard, animatrice de la soirée, a remis le Prix coup de cœur développement durable au Café chasse gardée et ses copropriétaires, Marie-Soleil Simard et Émilie Dufour. Photo Johannie Gaudreault

Les lauréats de la catégorie Services aux entreprises sont Jeff Dufour Tremblay et John-James Blanchette de l’entreprise Élan. Stratégies et communications. Photo Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Premières Nations

Des Innus d’Essipit voient leur statut d’Indien révoqué

Actualité Société

Des Biscuits sourire pour La Vallée des Roseaux

Actualité

Découvrir les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord

Lire également

Actualité Premières Nations

Des Innus d’Essipit voient leur statut d’Indien révoqué

Consulter la nouvelle
Actualité Société

Des Biscuits sourire pour La Vallée des Roseaux

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 avril 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord