2 500 longueurs au profit des Services aquatiques HCN 

La deuxième édition du nage-o-thon des Services aquatiques Haute-Côte-Nord a permis d’amasser 2 231 $, tout en fracassant un record de participation et de longueurs parcourues.

C’est à la piscine de la polyvalente des Berges, aux Bergeronnes, que s’est tenu le 29 mars cet événement-bénéfice, qui vise à soutenir la mission de l’organisme : offrir des cours de natation accessibles et renouveler son équipement. Pendant trois heures, 32 nageurs de tous âges se sont relayés dans l’eau, cumulant un total de 2 500 longueurs.

Le principe du nage-o-thon repose sur la mobilisation de la communauté. Les participants, inscrits individuellement ou en équipe, nagent à leur rythme, encouragés et soutenus financièrement par leur entourage ou par des entreprises locales, qui commanditent le nombre de longueurs réalisées.

La directrice de l’organisme, Manuela Voisine, souligne l’enthousiasme et l’engagement des participants, en particulier celui des familles.

« C’était un événement extraordinaire, avec des nageurs de tous les âges ! Pas de pression de performance, nous avons nagé dans la bonne humeur et tout le monde s’encourageait. L’objectif a été atteint avec succès, nous avons eu plus de participation que durant notre première édition et notre record de longueur a été battu ! Nous avons hâte à la 3e édition », lance-t-elle.

De son côté, la présidente du conseil d’administration, Claire Dubois, s’est dite reconnaissante de la réponse de la population, mettant en lumière le fort sentiment d’appartenance qui unit la communauté de la Haute-Côte-Nord.

L’événement a pu compter sur l’appui ainsi que sur la générosité de plusieurs partenaires locaux. Les Services aquatiques HCN ont tenu à remercier l’ensemble des personnes et entreprises qui ont contribué au succès de cette deuxième édition.

L’organisme offre des cours de natation, de premiers soins et de formation pour les sauveteurs, à la piscine de la polyvalente des Berges, entre septembre et juin.