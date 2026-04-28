La 38e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau présente « L’art au fil du temps »

La 38e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau se tiendra au pavillon du Lac du 17 au 21 juin. Sous la présidence d’honneur de Jean-Charles Tremblay, la thématique de 2026 est L’art au fil du temps.

« La thématique est choisie à partir de l’oeuvre qui nous est proposée. L’art du fil du temps, c’est de revenir sur les 38 dernières années, mais aussi de poursuivre au fil du temps », souligne la présidente du comité organisateur du Symposium de Baie-Comeau, Dyane Dastous.

C’est d’ailleurs en conférence de presse le 28 avril que le comité organisateur a dévoilé la thématique ainsi que la toile crée par le président d’honneur.

Jean-Charles Tremblay propose une toile où l’on peut apercevoir le fondateur de Baie-Comeau, le colonel McCormick, au bord de l’eau devant le port. Dans le cadre, un livre ouvert fait référence à une partie d’histoire de la vie de l’artiste, qui a déjà coécrit une pièce de théâtre sur l’histoire de Baie-Comeau.

« Le Symposium célèbre l’art depuis 1987 et j’y étais à cette époque. L’art traverse les générations et raconte des histoires à tous. L’événement est une occasion unique pour découvrir des oeuvres inspirantes et d’échanger avec les artistes », lance le président d’honneur, présent à distance lors de la conférence de presse.

36 artistes

Pour cette édition, le comité organisateur invite les gens à découvrir 36 artistes. De ce nombre, 13 en sont à leur première présence au Symposium de peinture de Baie-Comeau.

« Notre événement est reconnu au Québec et même à travers le Canada. Chaque année, on reçoit énormément de demandes et c’est toujours une joie de voir ça. C’est une joie aussi pour ceux qui sont acceptés », partage Dyane Dastous.

Notons aussi la présence de cinq artistes nord-côtiers, soit Gabriel Bélisle et Claude Bonneau de Baie-Comeau, Claire Barriault de Sept-Îles, Réjean Cormier de Havre-Saint-Pierre et Linda Isabelle de Forestville.

« On a des artistes qui ont chacun leur particularité, quelque chose qui allume et qui fait différent. C’est ce qui fait qu’année après année, les gens qui viennent au Symposium sont toujours surpris, il y a des nouveautés. On a aussi de jeunes artistes qui amènent du nouveau », soutient Mme Dastous.