Rivière des Escoumins : la consultation avant les travaux

La restauration de la rivière des Escoumins entrera cet été dans la première phase des travaux. L’Organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord organise une séance d’information le 20 mai à Essipit dans le but d’informer la population et de la tenir au courant pour la suite des choses.

L’OBV en a dédié du temps pour la restauration de la rivière des Escoumins, affectée par des années de drave lors du siècle dernier.

Habitat naturel du saumon atlantique, la rivière a pourtant connu de bonnes altérations au fil des années qui ont modifié son tracé et son écoulement.

L’organisme a pu compter sur l’aide d’un comité de suivi réunissant des experts scientifiques pour planifier ses interventions.

Les partenaires du milieu ont aussi été de la partie, dont la Corporation de gestion de la rivière à saumon des Escoumins, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, la Municipalité des Escoumins, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), WSP et la ZEC Nordique.

« Cette approche collaborative permet d’assurer une démarche rigoureuse et adaptée aux réalités locales. Chaque partenaire contribue à la réussite du projet par son expertise scientifique, sa connaissance du territoire, son encadrement technique ou sa participation à la mobilisation du milieu », laisse entendre la chargée de projet pour l’OBV, Catherine Emond.

Travaux

C’est en juillet que débuteront les travaux, qui seront réalisés dans le secteur de la Côte-à-Cossette qui se trouve à une dizaine de kilomètres en amont de la baie des Escoumins.

Ces travaux visent à redonner de l’espace au cours d’eau, à diversifier les écoulements et à restaurer la circulation naturelle de l’eau et des sédiments afin d’améliorer les habitats aquatiques, notamment ceux du saumon atlantique.

« Il y a eu un peu de déboisement qui a été fait à l’automne dernier et les travaux en rivière vont vraiment commencer en juillet », révèle Catherine Emond.

La phase 1 de la Côte-à-Cossette constitue le premier tronçon d’intervention d’une démarche qui s’étendra sur trois secteurs, visant à restaurer progressivement le lit d’écoulement naturel de la rivière.

Des suivis de populations ont permis de constater qu’il y avait une bonne présence de saumons atlantiques juvéniles dans la rivière. Photo iStock

La suite

L’OBV convie donc la population à venir échanger lors d’une soirée de discussion où la première phase du projet sera présentée au public.

« On va montrer où sont les travaux des phases 2 et 3, mais on n’expliquera pas en profondeur les travaux de ces phases-là, car c’est un projet qui est long dans le temps », dévoile toutefois Catherine Emond.

« Si jamais on a besoin de faire des modifications en cours de route, ça va nous permettre aussi de nous ajuster », complète-t-elle.

Elle indique qu’après chaque phase, il y aura un suivi biologique des populations de saumons atlantiques et un suivi des paramètres sédimentaires qui se dérouleront environ aux trois ans.

« Pour les saumons, on va regarder après pour voir s’il y a une différence dans les populations et voir si les différents travaux vont avoir eu un impact », mentionne Mme Emond.

En 2022, 2024 et 2025, des suivis des saumons atlantiques juvéniles ont été réalisés par l’OBV.

« Chaque fois, on en a trouvé en bonne quantité. Il y a donc un côté recrutement qui est présent », précise le biologiste pour l’OBV, Xavier Plante.

« Ça se peut que les travaux viennent bonifier la quantité de juvéniles dans le temps, donc là-dessus on est confiants », ajoute-t-il.