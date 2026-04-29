Agression signalée à Forestville : un homme arrêté puis remis en liberté

Une intervention policière pour une agression alléguée a mené à une arrestation, le 24 avril, sur la rue Vincent à Forestville.

Selon les informations confirmées par le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information à la Sûreté du Québec, les policiers ont été appelés à intervenir vers 6h le 24 avril après qu’une jeune femme a rapporté avoir été agressée par un homme.

À leur arrivée, les agents ont pris en charge la plaignante et ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de l’événement.

Un suspect a été arrêté dans ce dossier. Celui-ci a toutefois été remis en liberté par la suite, sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

L’enquête se poursuit.