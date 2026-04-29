Agression signalée à Forestville : un homme arrêté puis remis en liberté
L’intervention a eu lieu à l’intersection des rues Vincent et Blouin, à Forestville, à la suite d’une agression alléguée survenue le 24 avril. Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Une intervention policière pour une agression alléguée a mené à une arrestation, le 24 avril, sur la rue Vincent à Forestville.
Selon les informations confirmées par le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information à la Sûreté du Québec, les policiers ont été appelés à intervenir vers 6h le 24 avril après qu’une jeune femme a rapporté avoir été agressée par un homme.
À leur arrivée, les agents ont pris en charge la plaignante et ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de l’événement.
Un suspect a été arrêté dans ce dossier. Celui-ci a toutefois été remis en liberté par la suite, sous promesse de comparaître à une date ultérieure.
L’enquête se poursuit.
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.