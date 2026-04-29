De la pluie forte attendue en Haute-Côte-Nord

Environnement Canada a émis un avertissement orange pour les deux jours à venir. De la pluie forte est attendue de Forestville à Tadoussac.

Selon l’alerte météo, 40 à 70 millimètres de pluie pourraient tomber du 30 avril en matinée jusqu’au 1er mai en soirée. Les régions de Charlevoix, Tadoussac et des Escoumins seront particulièrement touchées.

« La pluie et le temps doux accéléreront la fonte du manteau neigeux. L’eau pourrait s’accumuler sur les routes et dans les basses terres », avertit Environnement Canada.

La pluie risque aussi de faire grimper le niveau de certaines rivières. « Des glissements de terrain peuvent se produire dans des zones vulnérables telles que les pentes abruptes, les zones déboisées ou celles marquées par les cicatrices de feux de forêt récents », rappellent les météorologues.

Il est recommandé de ne pas approcher des rivières, des ruisseaux et des ponceaux. « Envisagez de déplacer les objets de valeur dans les étages supérieurs de votre habitation », suggère-t-on aussi.