Metals Australia s’intéresse à Baie-Comeau pour une raffinerie de graphite

Metals Australia, avec sa filiale canadienne Ressources du Nord inc., a dévoilé son intérêt à développer une nouvelle raffinerie de graphite sur le territoire de Baie-Comeau.

La société de développement de projets de minéraux essentiels a réalisé une évaluation économique préliminaire sur le potentiel de Baie-Comeau et les résultats sont concluants.

« Une étude démontre la valeur significative d’un projet de transformation du graphite en produits de haute pureté à Baie-Comeau en soutien à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques », affirme l’entreprise par voie de communiqué.

Metals Australia développe un projet d’usine qui transformerait 75 000 tonnes par année de concentré de graphite en paillettes en 51 000 tonnes de produits de graphite de haute pureté.

La raffinerie, qui pourrait s’implanter à Baie-Comeau, aurait le potentiel de créer 227 emplois et d’injecter annuellement environ 21,5 millions de dollars américains en salaires directs dans l’économie locale.

« Baie-Comeau a été choisie en raison de son avantage concurrentiel en matière de transport de marchandises, de son milieu d’affaires favorable au développement, de la disponibilité de terrains industriels et de son infrastructure industrielle existante », est-il précisé.

Un intérêt

La Ville de Baie-Comeau préfère ne pas se prononcer sur les détails du projet de Metals Austalia, car il en est encore aux balbutiements.

Elle mentionne que l’entreprise l’a contactée afin de démontrer son intérêt envers Baie-Comeau, tout comme d’autres promoteurs le font régulièrement.

« Comme dans tous les projets qui sont offerts à Baie-Comeau, ce ne sera pas la faute de la Ville s’ils décident de ne pas s’installer ici », soutient le maire Michel Desbiens.

Étude de faisabilité

Metals Australia explique dans son communiqué passer à l’étude de faisabilité. Celle-ci progressera « en parallèle des activités de consultation des communautés locales et autochtones ».

« Les ressources minérales actuelles du projet affichent une teneur moyenne en graphite de 10,2 %, soit 2,4 fois supérieure à celle du projet de Nouveau Monde Graphite, selon les données publiques disponibles. La compagnie a également un potentiel de croissance important », confirme-t-on finalement.