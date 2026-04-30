Traverse Matane–Côte-Nord : deux traversées annulées et deux incertaines

Les nombreux millimètres de pluie annoncés, mais surtout les forts vents qui sont prévus le 1er mai entraînent une rupture de service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

La direction de la traverse a informé ses clients le 30 avril qu’en raison de conditions de navigation défavorables, les traversées de 8 h et 11 h prévues pour demain sont annulées. Les dépôts sur réservations seront remboursés.

Quant aux traversées planifiées à 14 h et 17 h, elles sont incertaines. Elles pourraient donc elles aussi être annulées si les conditions ne s’améliorent pas.

La direction de la traverse se dit désolée des inconvénients causés par cette modification de service.

Rappelons que c’est le Saaremaa 1 qui est en service en ce moment en raison de la cale sèche réglementaire du F.-A.-Gauthier.