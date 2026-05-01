Baie-Comeau : 72 logements pour les travailleurs d’Hydro-Québec

Le projet de 72 logements, prévu dans le secteur des Hémérocalles à Baie-Comeau, accueillera les travailleurs du grand chantier de réfection de la centrale Jean-Lesage (Manic-2) d’Hydro-Québec.

Hydro-Québec s’associe donc avec la Société d’expansion de la Ville de Baie-Comeau (SEBC), propriétaire du terrain.

” Dans un contexte où l’offre de logements est limitée à Baie-Comeau, Hydro-Québec a choisi d’agir de manière responsable afin d’éviter toute pression additionnelle sur le marché locatif, tant en matière de disponibilité que de coûts ”, indique la société d’État par voie de communiqué.

L’objectif de la construction du Complexe Amédée pour les travailleurs est de ” répondre aux besoins du chantier tout en respectant la capacité d’accueil du milieu ”.

Ces logements seront occupés par la main-d’oeuvre du chantier pendant la durée des travaux, puis intégrés de façon permanente au parc immobilier de la Ville de Baie-Comeau à la fin du projet de réfection de Manic-2.

Le projet de réfection de Manic-2 s’étendra sur plusieurs années, jusqu’en 2034, et nécessitera la présence d’environ 150 travailleurs en moyenne.

” Il était essentiel pour nous de faire les choses autrement. Installer un campement temporaire en milieu urbain ou laisser le marché absorber seul l’arrivée de centaines de travailleurs aurait exercé une pression importante sur la communauté “, souligne Marc-André Marcoux, Chef Projet pour Hydro-Québec.

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