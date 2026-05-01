La Côte-Nord défend les intérêts de ses travailleurs

Les milieux syndical et communautaire de la Côte-Nord se sont rassemblés le 1er mai, en marge de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, afin de faire valoir les intérêts des travailleurs de la région auprès des élus provinciaux.

« Nous prenons la parole pour rappeler une évidence. La hausse du coût de la vie, l’effritement du filet social, la pression sur nos services publics, l’urgence du logement abordable et le sous-financement chronique du milieu communautaire sont des conséquences directes des choix politiques pris au sommet », déclare la vice-présidente du secteur ouest à la CSN Côte-Nord, Anouk Lévesque, lors de la conférence de presse tenue à Baie-Comeau.

Mylène Larocque, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Côte-Nord, se désole quant à elle que les politiques de la CAQ créent des inégalités entre les différentes régions du Québec.

« Travailler sur la Côte-Nord contient son lot de défis : des équipes plus petites, travailler avec peu de ressources, devoir être polyvalent dans plusieurs spécialités. Sans l’aide de la CAQ, c’est difficile de continuer d’offrir des services de qualité », lance-t-elle.

De son côté, la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord, Mélanie Bernier, rappelle que la Côte-Nord est la région du Québec la plus touchée par l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

« Le travail invisible comme la prise en charge des enfants, le travail domestique et le rôle de proche aidant est souvent assumé par les femmes, sans être reconnu dans notre économie. Tant qu’il ne sera pas reconnu, la pauvreté des femmes ne cessera de se creuser. »

La présidente d’APTS Côte-Nord, Mylène Larocque, qui porte des oreilles géantes, pour illustrer sa demande au gouvernement provincial d’être écoutée. Photo Roseline Pelletier

Le SIISNEQ, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et Action-Chômage Côte-Nord étaient également sur place pour dénoncer « les reculs importants en matière de droits économiques et sociaux au Québec ».

Une fois la prise de parole terminée, les acteurs concernés se sont dirigés devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, à Baie-Comeau pour y manifester.

La Journée internationale des travailleuses et des travailleurs est célébrée le 1er mai et se caractérise par un moment de mobilisation et de revendication pour de meilleures conditions de travail. Les premières manifestations du 1er mai en sol canadien auraient eu lieu en 1906, à Montréal.