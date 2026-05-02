Culture Côte-Nord lance une nouvelle démarche de développement artistique 

Culture Côte-Nord lance un tout nouveau projet. Avec sa première cohorte en développement de carrière artistique, Culture Côte-Nord souhaite créer une communauté pratique au sein des organismes et artistes entrepreneurs de la région.

Les inscriptions sont ouvertes pour cette première cohorte qui débutera ses rencontres à l’automne.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche en entrepreneuriat artistique portée par le Réseau Culture 360°. « Alors qu’il y en a ailleurs dans le réseau, on voyait qu’il serait intéressant d’amener le projet sur la Côte-Nord », indique Sasha Valdès, coordonnatrice de la formation continue chez Culture Côte-Nord.

L’objectif premier est de répondre aux réalités du milieu culturel nord-côtier, grâce à un accompagnement structuré combinant formations, outils pratiques et espaces d’échange.

« C’est une étape importante pour soutenir les artistes dans leur professionnalisation. […] On vient créer un espace de réseautage. La cohorte permettra aux gens de se former, puisqu’ils sont en prédémarrage ou démarrage d’un projet artistique ou culturel », précise Mme Valdès.

« Un des objectifs dans notre cohorte, c’est de présenter tous nos organismes qui existent et les projets qui émergent avec les artistes », ajoute-t-elle.

Les personnes et organismes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire d’ici le 29 mai. Cette cohorte est d’une durée de 8 mois, débutant en octobre.