Une tentative de relance pour Nez rouge à Forestville

Par Renaud Cyr 1:30 PM - 2 mai 2026
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Le Club Lions veut relancer l'Opération Nez rouge à Forestville. Photo archives

Le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier sonde l’intérêt des organismes du coin pour remettre en place l’Opération Nez rouge pour l’automne 2026.

Les services de raccompagnement bénévole de l’Opération Nez rouge sont à l’arrêt depuis 2022 et le Club Lions veut renouer avec sa tradition en renouvelant le service.

Toujours impliqués par le passé, quelques membres du club ont même été présidents d’honneur au fil des années.

« On a fait beaucoup de soirées de bénévoles au niveau des Lions, et tous les membres ont fait des soirées bénévoles de raccompagnement », fait savoir Nadine Gagné, présidente fondatrice du club lors de sa création en 2009 et qui est maintenant administratrice.

Cette dernière raconte qu’à l’époque, c’était Christian Tremblay impliqué auprès du Club La Trotte qui gérait le tout et qu’il y avait beaucoup de participation et d’investissements au niveau d’Hydro-Québec.

« Ils fournissaient les voitures, mais éventuellement les gens d’Hydro-Québec ont pris leur retraite, et Christian a quitté la région. Donc il n’y a pas eu de relève par la suite », rapporte Mme Gagné.

Quelques organismes se sont montrés intéressés. Le Club Lions tend les perches pour reconstruire un réseau de bénévoles et d’organismes pour que Nez rouge fonctionne à l’automne.

Nadine Gagné parle d’un objectif de huit organismes qui voudraient s’impliquer pour une bonne relance du service, moyennant des réponses positives sur le court sondage en ligne disponible sur les réseaux sociaux du club.

« On devait être une vingtaine autour de la table, avec les gens qui s’en occupaient et tous les organismes », explique-t-elle. « L’objectif, c’est de redonner les sous comme ça se passait avant aux organismes qui vont vouloir s’impliquer. »

Le service ne se concentrait pas seulement qu’à Forestville, mais couvrait plutôt de Colombier à Longue-Rive. Selon l’administratrice, ce serait encore la même formule si le service était remis en fonction.

Renaud Cyr

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