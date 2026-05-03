Les Bergeronnes dévoilent les gagnants du budget participatif

Par Renaud Cyr , Renaud Cyr rcyr@journalhcn.com 10:00 AM - 3 mai 2026
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L'espace en face de l'aréna du village sera réaménagé. Photo Pixabay

Deux projets ont été retenus par la Municipalité au terme de la période de vote populaire pour les différents projets du budget participatif.

La population avait trois choix de projets et les clics se sont fait aller pour le vote en ligne.

Avec 414 votes enregistrés, le taux de participation se chiffre à 66 %, comparativement à 311 votes durant l’exercice précédent.

Parmi les trois projets, on note la création d’un parc à chiens, la création d’un terrain de pickleball, et l’aménagement d’une partie de la rue et de l’espace en face de l’aréna du village.

Le dernier projet a remporté le vote populaire.

Il concerne l’aménagement urbain du centre-ville des Bergeronnes, et s’intitule « Village coloré, village vivant, village sécuritaire ».

Il vise à rendre le village plus attrayant et convivial.

On prévoit l’aménagement de quatre traverses sécurisées pour les marcheurs et les coureurs ainsi que l’amélioration des abords de rues avec du gazon, des bacs d’arbres et des espaces mieux délimités.

Finalement, dans la zone de la salle de quilles du village, qui est ” très fréquenté par les familles “, on y voudrait une sécurisation du stationnement.

Projet jeunesse

Comme la première fois, la Municipalité injecte 15 000 $ pour la réalisation de projets soumis par la population.

Un seul projet jeunesse a été soumis, il est donc adopté d’office.

Il s’agit du « Sentier des énigmes », une initiative qui prévoit l’installation de 10 boîtes en bois munies de serrures numériques.

Chaque boîte contiendra une énigme permettant de progresser dans un parcours interactif. Un support d’accompagnement comme un cahier, un feuillet ou un code QR sera disponible à la bibliothèque municipale ou au bureau municipal pour guider les participants.

Dans le descriptif du projet sur les réseaux sociaux de la Municipalité, on peut lire que son objectif est d’offrir une activité familiale « accessible, éducative et ludique » tout en encourageant la découverte du Sentier de la biodiversité, la pratique du plein air et l’apprentissage.

Renaud Cyr

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