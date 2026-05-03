Montagne en Scène de retour sur la Côte-Nord pour son édition estivale

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 3 mai 2026
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Le Festival Montagne en Scène présentera son édition d'été à Baie-Comeau et Sept-Îles. Photo courtoisie

Quatre films inédits, trois heures d’émotions fortes et des exploits hors normes : le Festival Montagne en Scène fait escale à Baie-Comeau et Sept-Îles pour son édition d’été.

Le Festival Montagne en Scène revient sur la Côte-Nord avec une programmation qui promet de captiver les amateurs de plein air et de sensations fortes. Présentée en collaboration avec Les Aventuriers Voyageurs, l’édition d’été sera projetée le 13 mai à 18 h 30 dans les salles des Ciné-Centre de Baie-Comeau et Ciné-Centre de Sept-Îles.

Dès le mois d’avril 2026, l’événement sillonne les cinémas du Québec avec une sélection de quatre films inédits. « Trois heures d’émotions fortes et d’images grandioses sur grand écran », promet l’organisation, qui invite le public à vivre « une expérience unique où l’intime, la performance et la persévérance s’entremêlent ».

Très attendu par les passionnés de montagne, le festival propose une programmation variée, entre exploits sportifs, introspection et aventures humaines. Le film Chimères Patagones suit Lise Billon, Fanny Schmutz et Maud Vanpoulle dans leur quête de la première ascension féminine de l’arête Sud-Est du Cerro Torre, en Patagonie.

Avec Cherry on the Cake, le spectateur est transporté au Groenland, où quatre grimpeurs-musiciens tentent de conquérir des sommets vierges après une traversée mouvementée. Décrit comme « une ode à l’aventure et à l’amitié », le film mise autant sur la performance que sur l’esprit de camaraderie.

Le ton devient plus introspectif avec Why I Fly, dans lequel le parapentiste Jean-Baptiste Chandelier explore les sensations que lui procurent le vol et les blessures qui ont façonné ses choix de vie. L’organisation parle d’un « film intime et touchant, véritable ode visuelle à la liberté ».

Enfin, The Queen Swing met en scène Kate Kelleghan et Laura Pineau, qui se lancent le défi d’enchaîner en 24 heures trois parois emblématiques du Yosemite. « Pour ce défi, jamais tenté par une cordée féminine, la prise de risques, la détermination et la complicité seront les clefs du succès », indique le communiqué.

Présenté deux fois par an dans plus de 23 pays, le Festival Montagne en Scène attire plus de 200 000 passionnés de plein air, sportifs et rêveurs de partout sur la planète. Cette année, Les Aventuriers Voyageurs assurent la diffusion dans 31 salles à travers la province.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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