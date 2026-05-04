Le Musée de la Côte-Nord met la main sur une tapisserie de Ludovic Boney

Le Musée régional a organisé le 1er mai une soirée de dévoilement de l’œuvre qui illustre les paysages inondés du réservoir Manicouagan. L’artiste Ludovic Boney était sur place pour parler de sa création.

« C’est une œuvre dont l’inspiration m’est apparue par pur hasard », raconte Ludovic Boney, à propos de la tapisserie offerte au Musée.

« Je pêchais tranquillement avec mes enfants au réservoir Manicouagan, et lorsque j’y ai plongé mon échosonde (sonar), je croyais qu’elle était brisée », se remémore l’artiste.

Ce qu’il a découvert, quelques jours plus tard, en revenant avec une meilleure sonde l’a bouleversé ; il venait de découvrir une véritable forêt, inondée par le réservoir, figée dans le temps.

« J’ai tout de suite voulu faire une œuvre mettant en scène ce paysage disparu », poursuit-il.

Le paysage en question est une infime partie des quelque 2000 km2 de forêts inondées par le réservoir d’eau formé par la construction du barrage Daniel-Johnson, au début des années 1960.

Intitulée Mémoires ennoyées, l’œuvre est ce qu’on appelle une tapisserie Jacquard, un tissu fabriqué par une technique de tissage mécanique.

« J’ai choisi ce médium, car je trouve qu’il illustrait bien le grain de la photo prise par l’échosonde », explique Boney, surtout connu pour ses œuvres sculpturales.

Les brins qui constituent la tapisserie représentent les liens qui unissent les humains avec les écosystèmes.

Originaire de Wendake, Ludovic Boney est un artiste prolifique. Il a exposé ses œuvres surtout au Québec et à Toronto. Les Nord-Côtiers pouvaient déjà apprécier certaines de ses créations, comme ses imposantes sculptures devant le port et devant le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.

Le Musée de la Côte-Nord a acquis la tapisserie par un prêt d’un particulier avec une « intention de don », selon leur publication Facebook. Les visiteurs peuvent venir la voir dans le hall du musée.