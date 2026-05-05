Après 11 ans d’attente, Logan entre en classe avec sa chienne Mira à Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:45 AM - 5 mai 2026
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Logan et son chien d'assistance Mira. Photo Marie-Pier Noël

Il aura fallu attendre 11 ans. Aujourd’hui, un adolescent de Baie-Comeau est accompagné de son chien Mira jusque dans les corridors de la polyvalente des Baies, une présence qui transforme déjà son quotidien.

Depuis le 9 avril, Logan Dupont, élève de secondaire 2, se déplace avec sa chienne d’assistance au sein de l’établissement. L’animal, dont le nom n’est pas dévoilé afin d’éviter toute interaction inappropriée, l’accompagne dans ses activités scolaires, au même titre que dans sa vie de tous les jours. « Elle est avec lui partout », résume sa mère.

La démarche, amorcée alors qu’il n’avait que trois ans, a exigé patience et engagement de la part de la famille. « C’est long, mais ça en vaut la peine », affirme sa mère, Marie-Pier Noël. Entre les évaluations, les rencontres et la formation, le processus s’est échelonné sur plusieurs années, ralenti notamment par la pandémie.

La formation, suivie par Logan et sa mère, s’est déroulée sur plusieurs jours dans les installations de Mira. « On apprend à travailler avec le chien, à se comprendre », explique-t-elle. À l’issue de ce parcours, la chienne a été jumelée à l’adolescent selon ses besoins et son tempérament.

Depuis leur rencontre, le lien s’est installé rapidement. « Ils vont vraiment bien ensemble », souligne sa mère. À la maison comme à l’école, Logan demeure responsable de l’animal, une condition essentielle au maintien de ce duo. « C’est son chien », insiste-t-elle.

Les effets se font déjà sentir dans son quotidien. « Il est plus confiant », observe Mme Noël. Elle évoque aussi des changements concrets, notamment sur le plan du sommeil et de la gestion de certaines situations auparavant plus difficiles. « C’est juste du positif », affirme-t-elle.

Une intégration encadrée

L’intégration en milieu scolaire a été préparée en amont. Le Centre de services scolaire de l’Estuaire précise que des règles encadrent ce type de situation depuis 2015. Un représentant de Mira s’est rendu à l’école afin d’évaluer les lieux et d’accompagner la mise en place.

Les parents ont été informés et les élèves ont reçu des consignes claires avant l’arrivée du chien. Il est notamment interdit de l’appeler, de le toucher ou de lui porter attention. Personne ne connaît son nom afin de limiter les interactions. « Le chien est au travail », rappelle le Centre de services scolaire.

Des affiches ont été installées dans les locaux concernés et un espace a été prévu pour les moments où l’animal ne peut accompagner l’élève, notamment lors des cours d’éducation physique et de musique. En dehors de ces périodes, la chienne reste aux côtés de Logan, qui en assure la responsabilité.

Selon le Centre de services scolaire, l’intégration se déroule bien jusqu’à présent. « Tout le monde respecte les consignes », indique-t-on.

Une ouverture vers les autres

Pour la famille, la présence du chien dépasse largement le cadre scolaire. Elle apporte un sentiment de sécurité et facilite certaines interactions. « Ça ouvre des portes », constate Mme Noël. Elle remarque que des échanges se créent plus facilement avec les autres élèves. « Ça crée des contacts », dit-elle.

Après des années d’attente, le duo poursuit maintenant son chemin, côte à côte, dans un quotidien transformé par cette présence discrète, mais essentielle.

Logan et sa chienne Mira lors d’un match des Pionniers à Baie-Comeau. Photo Marie-Pier Noël

Logan Dupont et sa chienne d’assistance Mira forment un duo inséparable, l’animal ayant été spécifiquement jumelé à l’adolescent à la suite d’un processus d’évaluation et d’observation réalisé par l’organisme. Photo Marie-Pier Noël

Chienne d’assistance issue des programmes de la Fondation Mira, elle a été spécialement entraînée pour accompagner Logan dans ses déplacements et soutenir son quotidien, tant à l’école qu’à l’extérieur. Photo Marie-Pier Noël

Logan se déplace partout avec sa chienne d’assistance Mira, y compris dans les lieux publics, où leur accès est permis en tout temps en vertu des règles encadrant les chiens d’assistance. Photo Marie-Pier Noël

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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