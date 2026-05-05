Ranch CC de Ragueneau : des événements freinés par le zonage agricole

Au Ranch CC de Ragueneau, les projets d’événements se multiplient, entre courses de motoneige et initiatives communautaires, mais un refus municipal freine leur élan et plonge le dossier dans l’impasse.

Depuis 2025, le propriétaire du Ranch CC, Danick Croteau, tente de développer sur sa terre des activités à caractère récréatif et communautaire. Son objectif est de créer des événements rassembleurs tout en générant des retombées locales. « On veut faire quelque chose pour le monde d’ici », résume-t-il.

Les documents consultés par le journal Le Manic indiquent que la propriété s’étend sur près de 179 hectares en zone agricole. De cette superficie, environ 4,9 hectares sont utilisés pour les événements. Le reste du terrain est consacré à la foresterie et au développement d’une bleuetière.

Selon M. Croteau, les activités sont concentrées dans un secteur précis et n’entravent pas les autres usages du terrain.

Un refus municipal au cœur du litige

En janvier 2026, la Municipalité de Ragueneau a refusé d’autoriser un événement de drag de motoneige, invoquant le zonage agricole en vigueur. Dans une correspondance obtenue par Le Manic, l’instance municipale estime que l’activité ne correspond pas aux usages permis dans la zone concernée.

De son côté, l’entrepreneur soutient que certaines dispositions réglementaires permettraient des activités ponctuelles de nature récréative.

Une demande a été déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Celle-ci nécessite toutefois un appui de la municipalité pour poursuivre son analyse. Selon M. Croteau, cet appui n’a pas été accordé dans les délais.

Un courriel transmis par son avocate à la Municipalité de Ragueneau, dont le Journal a obtenu copie, fait état d’une demande de changement de zonage déposée en février 2026. Le document mentionne également des relances effectuées sans qu’un suivi soit obtenu à ce moment.

Malgré le refus, un drag de motoneige a été organisé en mars dernier. L’événement a attiré des participants de différentes régions du Québec, selon l’organisateur. M. Croteau évoque des retombées pour les commerces locaux, notamment en termes d’achalandage pour l’économie du secteur et le tourisme.

Un dossier désormais judiciarisé

Face à l’impasse, le propriétaire du Ranch CC confirme avoir mandaté un cabinet d’avocats spécialisé afin de faire avancer le dossier.

Contacté par Le Manic, le maire de Ragueneau, Steve Berthiaume, indique que le dossier est toujours à l’étude.

Par courriel, il mentionne que « la municipalité travaille sur ce dossier qui comporte plusieurs éléments à vérifier, dont certains plus complexes que d’autres », ajoutant qu’une réponse plus complète devrait être transmise par courriel dans les prochaines semaines.

Le dossier met en lumière les défis liés à l’utilisation du territoire agricole, où les projets récréatifs doivent composer avec un cadre réglementaire strict.

Entre volonté de dynamiser le milieu et respect des règles en place, l’équilibre reste à trouver. Pour l’instant, l’avenir des événements au Ranch CC demeure toujours incertain.