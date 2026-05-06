Côte-Nord : si vous avez votre hygiéniste dentaire et votre dentiste, gardez-les !

Les régions québécoises font face à une pénurie de main-d’œuvre pour les hygiénistes dentaires et la Côte-Nord n’y échappe pas.

Selon l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), il en manquerait au moins 17 dans la région. Dans les derniers jours, le président de l’OHDQ, Jean-François Lortie, était de passage à Sept-Îles pour venir comprendre la situation.

« Il y a plus qu’un manque, c’est vraiment une situation d’urgence, c’est catastrophique. Si vous avez votre hygiéniste dentaire et votre dentiste, gardez-les », dit M. Lortie.

Il indique que la plupart des cliniques sont surchargés et on peut de marge de manœuvre pour des rendez-vous d’urgence. La Côte-Nord est touchée par ce phénomène et il est difficile d’y obtenir des soins dentaires dentaires. À titre d’exemple, Havre-Saint-Pierre n’a plus de dentiste depuis 2021.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la problématique. L’un des principaux est que les besoins de soins buccodentaires ont augmenté.

« Quand moi j’ai obtenu mon diplôme dans les années 1990, les gens de 65 ans et plus étaient faciles à traiter, parce qu’ils avaient des prothèses. Aujourd’hui, nos personnes âgées de 65 ans et plus ont des dents. Il faut donc des soins comme des couronnes et des implants. On n’est vraiment plus dans la même dynamique de soins qu’on était avant », dit M. Lortie.

Actuellement, il y a 7 197 hygiénistes dentaires au Québec. La profession se porte plutôt bien, tandis que le nombre de membres augmente, mais pas suffisamment au rythme des besoins.

Ce n’est pas une question de manque d’intérêt pour le métier, parce qu’il y a de bonnes conditions de travail et le taux de placement est excellent, avance M. Lortie.

C’est plutôt un manque d’offre au niveau de la formation.

Le nombre d’étudiants qui sont diplômés n’est pas suffisant. Au début des années 2000, il y avait 300 personnes qui devenaient hygiénistes dentaires annuellement et ce nombre est resté le même 25 ans plus tard. Toutefois, les besoins en soins dentaires ont augmenté, tout comme la population, ce qui a créé une pénurie.

L’une des solutions pour avoir plus d’hygiénistes dentaires est d’augmenter le nombre de places dans les différents programmes dans les cégeps. Le programme est populaire. L’an dernier, il y a eu 1 450 demandes au premier tour d’admission pour les 450 places disponibles dans la dizaine de cégeps qui offre le programme Techniques d’hygiène dentaire.

Pour le président de l’OHDQ, il faut augmenter le nombre de places en techniques d’hygiène dentaire dans les Cégeps.

« À 500 diplômés par année, on serait capable de descendre la courbe de pénurie de main-d’œuvre d’ici 10 à 15 ans », dit M. Lortie. Il concède que ça ne serait pas une chose facile, étant donné que le programme de techniques d’hygiène dentaire est l’un des plus coûteux de la formation collégiale et la situation financière gouvernementale n’est pas facile présentement.

Le président l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a profité de son passage à Sept-Îles pour rencontrer des intervenants du monde l’éducation, notamment le Cégep de Sept-Îles, pour voir s’il y a de l’intérêt pour instaurer un tel programme. Selon Jean-Francois Lortie, il faut que des institutions collégiales en région offrent la technique d’hygiène dentaire. Cela a souvent pour effet que les étudiants resteront dans leur région d’étude lorsqu’ils auront complété leur formation.