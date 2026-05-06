Éolien Charlevoix-Est : Hydro-Québec veut comprendre les enjeux locaux

Par Félix Côté 5:30 AM - 6 mai 2026
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Éolienne Photo Pixabay

Hydro-Québec réitère son approche, qui consiste actuellement à travailler avec le milieu et la MRC pour mieux comprendre les enjeux locaux. 

Elle affirme que la démarche en cours repose sur l’écoute, notamment en matière de révision du schéma d’aménagement et sur les conditions pour la tenue d’activités terrain sur l’évaluation du potentiel éolien dans Charlevoix-Est.

Rappelons que lors de sa séance publique du mois de mars, le conseil a autorisé l’implantation de mats de mesures de vents tout en imposant un ralentissement clair au processus. La MRC s’appuie sur la mise à jour éventuelle de son schéma d’aménagement, et le besoin de consulter sa population pour justifier l’attente avant toute autre démarche.

Mise à jour | Éolien : Charlevoix-Est accepte les mâts de mesure, mais demande un report

Hydro-Québec souhaite échanger et mieux comprendre les préoccupations exprimées par le milieu en lien avec le potentiel éolien sur le territoire. La société d’État confirme avoir rencontré la MRC Charlevoix-Est vendredi dernier.

Hydro-Québec mentionne qu’elle est actuellement en phase d’écoute et d’échanges pour envisager la suite.

Félix Côté

Journaliste passionné, je m’intéresse aux enjeux qui façonnent notre région et à celles et ceux qui la font avancer. Sensible aux réalités humaines derrière chaque... Lire la suite

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