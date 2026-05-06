Le parcours du Canadien en séries est suivi par des partisans de partout au pays

Par Fakiha Baig

EDMONTON — James Obenauer-Fossett a beau avoir un tatouage des Oilers d’Edmonton sur l’épaule, ce printemps, c’est au Canadien de Montréal qu’il voue son allégeance.

Maintenant que le Tricolore est la seule équipe canadienne encore en lice lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, des amateurs de hockey de tout le pays se rangent derrière la troupe de Martin St-Louis.

«Ça fait 30 ans que la coupe n’est pas revenue au Canada. Ce serait bien de la revoir ici», a mentionné M. Obenauer-Fossett, qui porte un tatouage de Hunter le Lynx, la mascotte des Oilers.

«Je vais encourager n’importe quelle équipe canadienne», a-t-il souligné. Après deux participations consécutives à la finale, ses Oilers ont été éliminés au premier tour par les Ducks d’Anaheim.

Il n’est pas surprenant de voir que le Canadien compte des partisans d’un océan à l’autre. Après tout, on peut apercevoir des chandails du Bleu-blanc-rouge dans les gradins de tous les amphithéâtres de la LNH quand le Tricolore est sur la route.

Robert Hing vit à Calgary depuis plus de 20 ans. Malgré tout, cet homme de 49 ans n’a toujours pas adopté les Flames comme sa propre équipe.

«J’aime dire que je suis né avec le logo du Canadien tatoué sur le cœur», a-t-il mentionné.

M. Hing a fait le voyage jusqu’à Montréal la semaine dernière pour assister en personne au sixième match de la série contre le Lightning de Tampa Bay, que le Canadien a perdu 1-0 en prolongation.

Il était toujours dans la métropole lorsque le Tricolore a gagné le septième match, dimanche, pour obtenir son billet pour le deuxième tour.

«Le match ne semblait pas tourner en notre faveur, mais quand (Alex) Newhook a marqué, on a vraiment senti l’explosion de joie. Je ne me suis plus assis après ça», a raconté M. Hing.

Ce but de Newhook aura finalement été suffisant pour éliminer le Lightning. Le Canadien affrontera les Sabres de Buffalo au deuxième tour, à compter de mercredi soir.

À Winnipeg

Winnipeg compte aussi de nombreux partisans du Canadien. En février, l’entraîneur-chef des Jets, Scott Arniel, n’avait pas caché qu’il avait été agacé par la forte présence de partisans du Tricolore au Canada Life Centre.

Dans le quartier majoritairement francophone de Saint-Boniface, les gens se rassemblent au Pregame Sports Bar and Lounge pour écouter les matchs des séries.

«On a des partisans du Canadien. On est dans une communauté francophone, mais tout le monde devrait miser sur le Canadien en ce moment», a soutenu le propriétaire, Tyler Evans.

Le bar est principalement axé sur les Jets, a précisé M. Evans, mais l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les séries.

L’établissement propose des rabais, notamment des verres à 5 $, pendant les matchs impliquant des équipes canadiennes.

La réponse a été très positive en première ronde pendant les matchs des Oilers, du Canadien et des Sénateurs d’Ottawa, a indiqué M. Evans, qui compte poursuivre l’expérience pendant les matchs du Canadien au deuxième tour.

«Si on se rend en troisième prolongation, on maintient les verres à 5 $ jusqu’au bout», a conclu M. Evans.

— Avec la collaboration de Steve Lambert à Winnipeg et de Dayne Patterson à Calgary