Pessamit souligne la Journée de la robe rouge

Pessamit a organisé une cérémonie commémorative le 5 mai pour souligner la Journée de la robe rouge. Le Manic était sur place.

La Journée de la robe rouge, célébrée le 5 mai, est une journée nationale de sensibilisation au Canada, dédiée à la mémoire des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Dans un geste symbolique, les participants à la cérémonie ont inscrit des pensées à l’intention de ces femmes sur des ballons rouges, avant de les laisser s’envoler dans le ciel de Pessamit.

L’activité était agrémentée de chants, de teueikan (tambours), de prières et de prises de parole. Dans cette atmosphère chargée d’émotions, plusieurs n’ont pu retenir leurs larmes.